На Півночі України збільшать кількість мобільних вогневих груп для підсилення роботи ППО, – Наєв

На Півночі України збільшать кількість мобільних вогневих груп для підсилення роботи ППО, – Наєв
Командувач Обʼєднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що на Півночі України хочуть збільшити кількість мобільних вогневих груп для покращення роботи ППО.

Про це йдеться на його телеграм-каналі.

"У Північній операційній зоні разом з головами обласних військових адміністрацій вживаються заходи щодо підвищення кількості мобільних вогневих груп. Це необхідно для того, щоб підвищити ефективність системи протиповітряної оборони. Щоб кожен громадянин України відчував себе захищеним, а наші об'єкти енергетичної інфраструктури у зимових умовах були готові працювати на повну", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що цієї ночі, 3 жовтня, сили ППО збили 29 «шахедів» та крилату ракету.

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Теги: Росія, Україна, війна
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