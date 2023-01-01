На Півночі України збільшать кількість мобільних вогневих груп для підсилення роботи ППО, – Наєв
Сьогодні, 10:05
Командувач Обʼєднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що на Півночі України хочуть збільшити кількість мобільних вогневих груп для покращення роботи ППО.
Про це йдеться на його телеграм-каналі.
"У Північній операційній зоні разом з головами обласних військових адміністрацій вживаються заходи щодо підвищення кількості мобільних вогневих груп. Це необхідно для того, щоб підвищити ефективність системи протиповітряної оборони. Щоб кожен громадянин України відчував себе захищеним, а наші об'єкти енергетичної інфраструктури у зимових умовах були готові працювати на повну", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що цієї ночі, 3 жовтня, сили ППО збили 29 «шахедів» та крилату ракету.
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Про це йдеться на його телеграм-каналі.
"У Північній операційній зоні разом з головами обласних військових адміністрацій вживаються заходи щодо підвищення кількості мобільних вогневих груп. Це необхідно для того, щоб підвищити ефективність системи протиповітряної оборони. Щоб кожен громадянин України відчував себе захищеним, а наші об'єкти енергетичної інфраструктури у зимових умовах були готові працювати на повну", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що цієї ночі, 3 жовтня, сили ППО збили 29 «шахедів» та крилату ракету.
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