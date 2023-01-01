Найбільша агентурна мережа рф за час війни: на Миколаївщині затримали 13 інформаторів





Про це



Служба безпеки провела на Миколаївщині масштабну спецоперацію, у результаті якої нейтралізувала ще одну російську агентурну мережу. До її складу входило 13 місцевих жителів, які працювали на фсб.



Зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території південного регіону.



Також вони коригували повітряні атаки рф по житловій та соціальній інфраструктурі обласного центру.



Саме за їхнім наведенням російські окупанти вдарили із зенітно-ракетного комплексу С-300 по багатоповерховому будинку у Миколаєві восени 2022 року.



Тоді внаслідок ворожого обстрілу загинуло 7 мирних жителів, у тому числі неповнолітня дитина.



Встановлено, що координати українських об’єктів російські інформатори передавали до фсб через «зв’язкового». Ним виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв (більш відомий під псевдонімом «Лохматий»).



За наявними даними, він працює на російську спецслужбу як «позаштатний кореспондент» московського інформагентства «РИА-Новости» і переховується у тимчасово окупованому Донецьку.



У червні цього року СБУ викрила його на розвідувально-підривній діяльності проти України і повідомила про підозру в державній зраді та у порушенні законів та звичаїв війни.



Під час розслідування злочинних дій «Лохматого» було встановлено, що за вказівкою фсб він дистанційно створив на території Миколаївщини власну агентуру.



До її складу увійшли 13 місцевих підписників його Телеграм-каналу. Саме через цей інтернет-ресурс фігурант вербував своїх агентів і потім отримував від них розвіддані.



У результаті оперативних дій співробітники СБУ встановили всіх учасників російської агентури «Лохматого» і затримали їх за різними місцями перебування.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили дев’ятьом затриманим про підозру за ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Наразі фігуранти перебувають під вартою. Стосовно них тривають розслідування.



Ще чотирьох учасників ворожої агентури суд визнав винними у вчинених злочинах і призначив їм від 8 до 15 років тюрми.



Самому Лебедєву додатково інкриміновано за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена у складі організованої групи в умовах воєнного стану).



Так як фігурант переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині на сході України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ нейтралізувала одну із найбільших агентурних мереж рф за час війни: на Миколаївщині затримано 13 інформаторів.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Служба безпеки провела на Миколаївщині масштабну спецоперацію, у результаті якої нейтралізувала ще одну російську агентурну мережу. До її складу входило 13 місцевих жителів, які працювали на фсб.Зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території південного регіону.Також вони коригували повітряні атаки рф по житловій та соціальній інфраструктурі обласного центру.Саме за їхнім наведенням російські окупанти вдарили із зенітно-ракетного комплексу С-300 по багатоповерховому будинку у Миколаєві восени 2022 року.Тоді внаслідок ворожого обстрілу загинуло 7 мирних жителів, у тому числі неповнолітня дитина.Встановлено, що координати українських об’єктів російські інформатори передавали до фсб через «зв’язкового». Ним виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв (більш відомий під псевдонімом «Лохматий»).За наявними даними, він працює на російську спецслужбу як «позаштатний кореспондент» московського інформагентства «РИА-Новости» і переховується у тимчасово окупованому Донецьку.У червні цього року СБУ викрила його на розвідувально-підривній діяльності проти України і повідомила про підозру в державній зраді та у порушенні законів та звичаїв війни.Під час розслідування злочинних дій «Лохматого» було встановлено, що за вказівкою фсб він дистанційно створив на території Миколаївщини власну агентуру.До її складу увійшли 13 місцевих підписників його Телеграм-каналу. Саме через цей інтернет-ресурс фігурант вербував своїх агентів і потім отримував від них розвіддані.У результаті оперативних дій співробітники СБУ встановили всіх учасників російської агентури «Лохматого» і затримали їх за різними місцями перебування.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили дев’ятьом затриманим про підозру за ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Наразі фігуранти перебувають під вартою. Стосовно них тривають розслідування.Ще чотирьох учасників ворожої агентури суд визнав винними у вчинених злочинах і призначив їм від 8 до 15 років тюрми.Самому Лебедєву додатково інкриміновано за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена у складі організованої групи в умовах воєнного стану).Так як фігурант переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині на сході України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

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