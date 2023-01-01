Каштани для ЗСУ: учні луцького ліцею зібрали їх 700 кілограмів. ВІДЕО





Каштани передадуть заготівельникам для виготовлення ліків та їжі тваринам, виручені гроші підуть на допомогу військовим, — розповіла Олена Мудрик.



Участь у благодійній акції, яка тривала 5 днів, взяли 20 початкових класів закладу.



"В кожен клас, якщо ви зайдете, знайдете мішечки, наповнені каштанами. Їх потім заберуть, і дітки матимуть заохочення, і перший дух, що вони є вже маленькі, але волонтери", — каже Олена Мудрик.



Зі слів вчительки, у 1-Д класі навчається 23 дитини. Каже: її учні зібрали орієнтовно чотири мішки каштанів, допомагали діткам їхні батьки.



Вікторія Мелимука, розповідає, разом із донькою Міланою волонтерить від початку повномасштабної війни.



"Ми зараз живемо в дуже важкий час — в час війни, тому змалку потрібно дітей привчати до того, щоб вони знали ціну миру, ціну свободи, а вона лише в спільному, коли ми спільно будемо всі допомагати", — говорить жінка.



Першокласник Олександр Копецюк каже, що збирає каштани, щоб допомогти захисникам. Говорить за виручені гроші можна буде купити їжу, дрони, воєнну машину, аптечку та ліки для військовослужбовців.



Благодійні акції та ярмарки у ліцеї організовують щорічно, говорить вчителька початкових класів Олена Мудрик. З її слів, для українських захисників за час повномасштабної війни придбали кілька дронів та два автомобілі.



Акцію зі збору каштанів планують продовжити, аби зібрати якомога більше коштів для військових.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учні луцького ліцею № 4 імені Модеста Левицького під час благодійної акції зібрали 700 кілограмів каштанів.Каштани передадуть заготівельникам для виготовлення ліків та їжі тваринам, виручені гроші підуть на допомогу військовим, — розповіла Суспільному вчителька початкових класівУчасть у благодійній акції, яка тривала 5 днів, взяли 20 початкових класів закладу."В кожен клас, якщо ви зайдете, знайдете мішечки, наповнені каштанами. Їх потім заберуть, і дітки матимуть заохочення, і перший дух, що вони є вже маленькі, але волонтери", — каже Олена Мудрик.Зі слів вчительки, у 1-Д класі навчається 23 дитини. Каже: її учні зібрали орієнтовно чотири мішки каштанів, допомагали діткам їхні батьки., розповідає, разом із донькою Міланою волонтерить від початку повномасштабної війни."Ми зараз живемо в дуже важкий час — в час війни, тому змалку потрібно дітей привчати до того, щоб вони знали ціну миру, ціну свободи, а вона лише в спільному, коли ми спільно будемо всі допомагати", — говорить жінка.Першокласниккаже, що збирає каштани, щоб допомогти захисникам. Говорить за виручені гроші можна буде купити їжу, дрони, воєнну машину, аптечку та ліки для військовослужбовців.Благодійні акції та ярмарки у ліцеї організовують щорічно, говорить вчителька початкових класів Олена Мудрик. З її слів, для українських захисників за час повномасштабної війни придбали кілька дронів та два автомобілі.Акцію зі збору каштанів планують продовжити, аби зібрати якомога більше коштів для військових.

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