Каштани для ЗСУ: учні луцького ліцею зібрали їх 700 кілограмів. ВІДЕО

Каштани для ЗСУ: учні луцького ліцею зібрали їх 700 кілограмів. ВІДЕО
Учні луцького ліцею № 4 імені Модеста Левицького під час благодійної акції зібрали 700 кілограмів каштанів.

Каштани передадуть заготівельникам для виготовлення ліків та їжі тваринам, виручені гроші підуть на допомогу військовим, — розповіла Суспільному вчителька початкових класів Олена Мудрик.

Участь у благодійній акції, яка тривала 5 днів, взяли 20 початкових класів закладу.

"В кожен клас, якщо ви зайдете, знайдете мішечки, наповнені каштанами. Їх потім заберуть, і дітки матимуть заохочення, і перший дух, що вони є вже маленькі, але волонтери", — каже Олена Мудрик.

Зі слів вчительки, у 1-Д класі навчається 23 дитини. Каже: її учні зібрали орієнтовно чотири мішки каштанів, допомагали діткам їхні батьки.
Каштани для ЗСУ: учні луцького ліцею зібрали їх 700 кілограмів. ВІДЕО

Вікторія Мелимука, розповідає, разом із донькою Міланою волонтерить від початку повномасштабної війни.

"Ми зараз живемо в дуже важкий час — в час війни, тому змалку потрібно дітей привчати до того, щоб вони знали ціну миру, ціну свободи, а вона лише в спільному, коли ми спільно будемо всі допомагати", — говорить жінка.
Каштани для ЗСУ: учні луцького ліцею зібрали їх 700 кілограмів. ВІДЕО

Першокласник Олександр Копецюк каже, що збирає каштани, щоб допомогти захисникам. Говорить за виручені гроші можна буде купити їжу, дрони, воєнну машину, аптечку та ліки для військовослужбовців.

Благодійні акції та ярмарки у ліцеї організовують щорічно, говорить вчителька початкових класів Олена Мудрик. З її слів, для українських захисників за час повномасштабної війни придбали кілька дронів та два автомобілі.

Акцію зі збору каштанів планують продовжити, аби зібрати якомога більше коштів для військових.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, діти, каштани
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на парковці 19-річний водій кілька разів наїхав на авто і втік. ВІДЕО
Сьогодні, 11:07
Загиблому волинянину, вчителю історії Максиму Біруку просять надати звання Героя України
Сьогодні, 11:00
Каштани для ЗСУ: учні луцького ліцею зібрали їх 700 кілограмів. ВІДЕО
Сьогодні, 10:45
На Волині вночі горіла господарська споруда
Сьогодні, 10:30
Найбільша агентурна мережа рф за час війни: на Миколаївщині затримали 13 інформаторів
Сьогодні, 10:16
Схожі новини
У Луцьку збільшилася кількість дітей, які претендують на безплатне шкільне харчування У Луцьку збільшилася кількість дітей, які претендують на безплатне шкільне харчування
11 серпень, 11:22
65-річний лучанин, який розповсюджував дитяче порно, сім років відбуватиме за ґратами 65-річний лучанин, який розповсюджував дитяче порно, сім років відбуватиме за ґратами
06 липень, 20:21
У парку Героїв Майдану та Небесного Легіону в Луцьку запрацювала дитяча точка «Спільно». ФОТО У парку Героїв Майдану та Небесного Легіону в Луцьку запрацювала дитяча точка «Спільно». ФОТО
29 квітень, 21:55
Як у Луцьку організовують дозвілля для дітей під час війни Як у Луцьку організовують дозвілля для дітей під час війни
29 березень, 20:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 6 – 8 жовтня
Сьогодні, 12:08
 0
Семеро школярів-волинян отримуватимуть стипендію президента України
Сьогодні, 12:00
 0
На Донеччині поїзд наїхав на російську ППО: троє окупантів загинули
Сьогодні, 11:30
 0
У Луцьку на парковці 19-річний водій кілька разів наїхав на авто і втік. ВІДЕО
Сьогодні, 11:07
 0
Загиблому волинянину, вчителю історії Максиму Біруку просять надати звання Героя України
Сьогодні, 11:00
 0
Медіа
відео
1/8