Загиблому волинянину, вчителю історії Максиму Біруку просять надати звання Героя України

Максиму Біруку.



Про це йдеться в тексті



"Старший солдат 100-ї окремої бригади територіальної оборони Бірук Максим Віталійович захищав територіальну цілісність нашої Батьківщини з перших днів повномасштабного вторгнення російської федерації. Завжди був патріотом своєї держави та відданою своїй справі Людиною! На жаль, горе спіткало рідних та близьких, тих хто його знав, кого навчав, хто служив, хто перебував разом на передовій позиції в східній частині України…







Він був людиною із стержнем, людиною таких поглядів і стійких моральних переконань, які могли б змінювати цю країну на краще, передаючи людські цінності покоління в покоління", - йдеться у тексті петиції.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рідні просять присвоїти звання "Герой України" вчителю історії із Ратнівської громадиПро це йдеться в тексті петиції , опублікованій на сайті президента України."Старший солдат 100-ї окремої бригади територіальної оборони Бірук Максим Віталійович захищав територіальну цілісність нашої Батьківщини з перших днів повномасштабного вторгнення російської федерації. Завжди був патріотом своєї держави та відданою своїй справі Людиною! На жаль, горе спіткало рідних та близьких, тих хто його знав, кого навчав, хто служив, хто перебував разом на передовій позиції в східній частині України… Максим Бірук героїчно загинув 11 вересня 2023 року під час виконання бойових завдань, захищаючи рідну Батьківщину від ворожих обстрілів на сході України.Він був людиною із стержнем, людиною таких поглядів і стійких моральних переконань, які могли б змінювати цю країну на краще, передаючи людські цінності покоління в покоління", - йдеться у тексті петиції.Підтримати петицію можна за ПОСИЛАННЯМ

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