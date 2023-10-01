На Донеччині поїзд наїхав на російську ППО: троє окупантів загинули





Про це пише



За даними джерел видання, на перегоні "Єнакієве-Вуглегірськ" вантажний поїзд наїхав на машину ЗРК "Стрєла-10" ЗС рф.



За попередніми даними, водій рухався у складі військової колони, але не впорався з керуванням, з'їхав із мосту і потрапив під поїзд.



"Загинули військовослужбовець в/ч 58249 Абай Култасьов, військовослужбовець в/ч 21005 Віталій Пагінець і військовослужбовець в/ч 21005 Кирило Гайченко. Поранено військовослужбовців Рената та Михайла", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що тепловоз зійшов з рейок, є пошкодження залізничного полотна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі потяг наїхав на російський зенітно-ракетний комплекс неподалік окупованої Горлівки у Донецькій області, внаслідок чого троє військових ворога загинули.Про це пише Українська правда з посиланням на ASTRA.За даними джерел видання, на перегоні "Єнакієве-Вуглегірськ" вантажний поїзд наїхав на машину ЗРК "Стрєла-10" ЗС рф.За попередніми даними, водій рухався у складі військової колони, але не впорався з керуванням, з'їхав із мосту і потрапив під поїзд."Загинули військовослужбовець в/ч 58249, військовослужбовець в/ч 21005і військовослужбовець в/ч 21005. Поранено військовослужбовців Рената та Михайла", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що тепловоз зійшов з рейок, є пошкодження залізничного полотна.

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