Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 6 – 8 жовтня





Цього тижня для поціновувачів театрального мистецтва підготували чимало цікаво.



6 жовтня о 18:00 на камерній сцені покажуть драму-комедію «Академія сміху» Кокі Метані.



Талановитий драматург написав комедію для театру «Академія сміху» за мотивами шекспірівської трагедії «Ромео і Джульєтта».







Цензор Токійського відділу поліції вимагає від автора виконати неможливі та безглузді умови, намагаючись цим примусити його відмовитись від своїх принципів. Сім днів драматично-комедійних раундів боротьби, і, зрештою, несподіваний фінал.



Квитки на вистави можна придбати у касі та адміністраторів (0332725460, 0332725303), а також на



7 жовтня о 18:00 запрошують на драму «Безталанна» Івана Карпенка-Карого.



Ця п’єса – найпопулярніший драматичний твір одного із засновників вітчизняного професійного театру, актора, режисера, драматурга Івана Карпенка-Карого. Національна спадщина та неймовірна українська класика!







У центрі оповіді – любовний трикутник: Софія-Гнат-Варка. Їхні взаємини – головна сюжетна лінія. Ця постановка про Кохання та Любов, що даруються лише обраним. Вона існуватиме доти, доки існує Людство, Життя, Світ.



А ще ця вистава про еволюцію перетворення Кохання, Любові, Жертовності, яка їх супроводжує, на Пристрасть, Жагу, Ненависть, і, зрештою, фатум та пастку, які знищать та випалять душі і почуття тих, хто стане на заваді... І лиш коли виникне порожнеча, головний герой Гнат прозріє зі словами: «Я ненароком, з серця…»



8 жовтня о 12:00 на сцені – комічна опера «Коза-дереза» Миколи Лисенка.



«Брехнею світ обійдеш та назад не вернешся», – йдеться у народній мудрості.



«Про Козу пихату чули,

Але раптом вже забули?

Я вам знову нагадаю

І усіх попереджаю!

Не поводьтесь як Коза,

А то трапиться біда!»







У виставі засуджуються насильство, брехливість, хижість, а натомість показують, як захищати скривджених, допомагати слабшим. І головний посил – ствердження перемоги добра над злом. То як навчитись, попри все, бути хорошим та турботливим? А згуртувавшись, можна перемогти навіть найпідступнішого ворога! Тож не біймося бути ближчими один до одного! Світом править не лише Краса, але й Чуйність!



8 жовтня о 18:00. Комедія «Шахрайки» Наталії Уварової.



Яскрава, дещо пікантна, іскриста, немов феєрверк, а подекуди дуже романтична і сентиментальна вистава про гру та щирість, брехню та відвертість, а головне – про істинні цінності, які все-таки не купиш за гроші... Героїні Жулька та Оля чекають на глядачів! Як і всі інші кумедні та харизматичні герої нової постановки!







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучан та гостей міста запрошують на перегляд вистав до Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка.Цього тижня для поціновувачів театрального мистецтва підготували чимало цікаво.на камерній сцені покажуть драму-комедіюТалановитий драматург написав комедію для театру «Академія сміху» за мотивами шекспірівської трагедії «Ромео і Джульєтта».Цензор Токійського відділу поліції вимагає від автора виконати неможливі та безглузді умови, намагаючись цим примусити його відмовитись від своїх принципів. Сім днів драматично-комедійних раундів боротьби, і, зрештою, несподіваний фінал.Квитки на вистави можна придбати у касі та адміністраторів (0332725460, 0332725303), а також на театральному сайті запрошують на драмуЦя п’єса – найпопулярніший драматичний твір одного із засновників вітчизняного професійного театру, актора, режисера, драматурга Івана Карпенка-Карого. Національна спадщина та неймовірна українська класика!У центрі оповіді – любовний трикутник:. Їхні взаємини – головна сюжетна лінія. Ця постановка про Кохання та Любов, що даруються лише обраним. Вона існуватиме доти, доки існує Людство, Життя, Світ.А ще ця вистава про еволюцію перетворення Кохання, Любові, Жертовності, яка їх супроводжує, на Пристрасть, Жагу, Ненависть, і, зрештою, фатум та пастку, які знищать та випалять душі і почуття тих, хто стане на заваді... І лиш коли виникне порожнеча, головний герой Гнат прозріє зі словами: «Я ненароком, з серця…»на сцені – комічна опера«Брехнею світ обійдеш та назад не вернешся», – йдеться у народній мудрості.«Про Козу пихату чули,Але раптом вже забули?Я вам знову нагадаюІ усіх попереджаю!Не поводьтесь як Коза,А то трапиться біда!»У виставі засуджуються насильство, брехливість, хижість, а натомість показують, як захищати скривджених, допомагати слабшим. І головний посил – ствердження перемоги добра над злом. То як навчитись, попри все, бути хорошим та турботливим? А згуртувавшись, можна перемогти навіть найпідступнішого ворога! Тож не біймося бути ближчими один до одного! Світом править не лише Краса, але й Чуйність!. КомедіяЯскрава, дещо пікантна, іскриста, немов феєрверк, а подекуди дуже романтична і сентиментальна вистава про гру та щирість, брехню та відвертість, а головне – про істинні цінності, які все-таки не купиш за гроші... Героїні Жулька та Оля чекають на глядачів! Як і всі інші кумедні та харизматичні герої нової постановки!

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