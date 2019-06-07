Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 6 – 8 жовтня

Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 6 – 8 жовтня
Лучан та гостей міста запрошують на перегляд вистав до Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка.

Цього тижня для поціновувачів театрального мистецтва підготували чимало цікаво.

6 жовтня о 18:00 на камерній сцені покажуть драму-комедію «Академія сміху» Кокі Метані.

Талановитий драматург написав комедію для театру «Академія сміху» за мотивами шекспірівської трагедії «Ромео і Джульєтта».

Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 6 – 8 жовтня


Цензор Токійського відділу поліції вимагає від автора виконати неможливі та безглузді умови, намагаючись цим примусити його відмовитись від своїх принципів. Сім днів драматично-комедійних раундів боротьби, і, зрештою, несподіваний фінал.

Квитки на вистави можна придбати у касі та адміністраторів (0332725460, 0332725303), а також на театральному сайті.

7 жовтня о 18:00 запрошують на драму «Безталанна» Івана Карпенка-Карого.

Ця п’єса – найпопулярніший драматичний твір одного із засновників вітчизняного професійного театру, актора, режисера, драматурга Івана Карпенка-Карого. Національна спадщина та неймовірна українська класика!



У центрі оповіді – любовний трикутник: Софія-Гнат-Варка. Їхні взаємини – головна сюжетна лінія. Ця постановка про Кохання та Любов, що даруються лише обраним. Вона існуватиме доти, доки існує Людство, Життя, Світ.

А ще ця вистава про еволюцію перетворення Кохання, Любові, Жертовності, яка їх супроводжує, на Пристрасть, Жагу, Ненависть, і, зрештою, фатум та пастку, які знищать та випалять душі і почуття тих, хто стане на заваді... І лиш коли виникне порожнеча, головний герой Гнат прозріє зі словами: «Я ненароком, з серця…»

8 жовтня о 12:00 на сцені – комічна опера «Коза-дереза» Миколи Лисенка.

«Брехнею світ обійдеш та назад не вернешся», – йдеться у народній мудрості.

«Про Козу пихату чули,
Але раптом вже забули?
Я вам знову нагадаю
І усіх попереджаю!
Не поводьтесь як Коза,
А то трапиться біда!»



У виставі засуджуються насильство, брехливість, хижість, а натомість показують, як захищати скривджених, допомагати слабшим. І головний посил – ствердження перемоги добра над злом. То як навчитись, попри все, бути хорошим та турботливим? А згуртувавшись, можна перемогти навіть найпідступнішого ворога! Тож не біймося бути ближчими один до одного! Світом править не лише Краса, але й Чуйність!

8 жовтня о 18:00. Комедія «Шахрайки» Наталії Уварової.

Яскрава, дещо пікантна, іскриста, немов феєрверк, а подекуди дуже романтична і сентиментальна вистава про гру та щирість, брехню та відвертість, а головне – про істинні цінності, які все-таки не купиш за гроші... Героїні Жулька та Оля чекають на глядачів! Як і всі інші кумедні та харизматичні герої нової постановки!

Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 6 – 8 жовтня


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Теги: театр, анонс, Волинь
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