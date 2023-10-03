Міноборони збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду





Про це



Найближчим часом додаткова винагорода надійде на рахунки наступних категорій військовослужбовців:



◾ 100 000 гривень – військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;



◾ 100 000 гривень – військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;



◾ 50 000 гривень – військовослужбовці зі складу командування та штабів (у тому числі поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;



◾ 30 000 гривень – військовослужбовцям за виконання бойових завдань з розмінування поза районами ведення бойових дій. Нараховується з 29-го вересня.



Зазначається. що поранені військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні понад два місяці та за станом здоров’я не мають змоги виконувати обов’язки військової служби за відповідними посадами, отримуватимуть додатково 20 100 гривень. Нараховується з 1-го червня.



Інструктори учбових центрів отримуватимуть додатково від 15 000 до 30 000 гривень. Нараховується з 1-го червня.



◾ Строковики – 6 000 гривень. Нараховується з 1-го червня.



◾ Курсанти – 2 350 гривень. Нараховується з 1-го червня.



Зазначені військовослужбовці отримають відповідні доплати найближчим часом.



Оновлене грошове забезпечення військовослужбовці почнуть отримувати з 29-го вересня.



Виплати бійцям, які воюють на передньому краї, збережені на тому ж рівні – 100 000 гривень. Це ж стосується військовослужбовців, які отримали поранення (контузію, травму, каліцтво), пов’язане із захистом Батьківщини, та перебувають на стаціонарному лікуванні, а також сімей полонених та зниклих безвісті.



У серпні прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін ухвалив постанову щодо виплат військовослужбовцям. За словами Шмигаля, "усі, хто залучений до захисту України, отримуватимуть доплати під час війни".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство оборони України збільшує перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду. Серед іншого збільшені виплати пораненим, інструкторам навчальних центрів, строковикам та курсантам.Про це повідомили у Міністерстві оборони України.– військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;– військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;– військовослужбовці зі складу командування та штабів (у тому числі поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;◾ 30 000 гривень – військовослужбовцям за виконання бойових завдань з розмінування поза районами ведення бойових дій. Нараховується з 29-го вересня.Зазначається. що поранені військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні понад два місяці та за станом здоров’я не мають змоги виконувати обов’язки військової служби за відповідними посадами, отримуватимуть додатково. Нараховується з 1-го червня.Інструктори учбових центрів отримуватимуть додатково віддо. Нараховується з 1-го червня.◾ Строковики –гривень. Нараховується з 1-го червня.◾ Курсанти –гривень. Нараховується з 1-го червня.Зазначені військовослужбовці отримають відповідні доплати найближчим часом.Оновлене грошове забезпечення військовослужбовці почнуть отримувати з 29-го вересня.Виплати бійцям, які воюють на передньому краї, збережені на тому ж рівні – 100 000 гривень. Це ж стосується військовослужбовців, які отримали поранення (контузію, травму, каліцтво), пов’язане із захистом Батьківщини, та перебувають на стаціонарному лікуванні, а також сімей полонених та зниклих безвісті.У серпні прем’єр-міністрповідомив, що Кабмін ухвалив постанову щодо виплат військовослужбовцям. За словами Шмигаля, "усі, хто залучений до захисту України, отримуватимуть доплати під час війни".

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