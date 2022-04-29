У Волинському обласному ТЦК та СП – новий начальник
Сьогодні, 12:57
У Волинському обласному терцентрі комплектування та соціальної підтримки – новий начальник, полковник Михайло Миколайович Близнюк.
Про це повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП.
Наказом командувача Сухопутних військ Збройних Сил України полковника Михайла Близнюка призначено на посаду начальника Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
До цього полковник Михайло Близнюк проходив військову службу на посаді командира 5-го окремого полку зв’язку Оперативного командування «Північ». Був миротворцем у Косово. 3 2014-го відважно захищав Україну в АТО (ООС), де отримав поранення. Учасник героїчної оборони Чернігівщини.
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Про це повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП.
Наказом командувача Сухопутних військ Збройних Сил України полковника Михайла Близнюка призначено на посаду начальника Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
До цього полковник Михайло Близнюк проходив військову службу на посаді командира 5-го окремого полку зв’язку Оперативного командування «Північ». Був миротворцем у Косово. 3 2014-го відважно захищав Україну в АТО (ООС), де отримав поранення. Учасник героїчної оборони Чернігівщини.
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