Росія вперше визнала, що українська авіація прорвалася вглиб на її територію
Сьогодні, 13:06
У Росії визнали, що українські бомбардувальники Су-24М прорвалися на 50 км вглиб їхньої території і атакували нафтосховище в Брянській області.
Про це повідомляє телеграмканал Брати по зброї.
Слідком рф звинуватив командира 7-ї БрТА полковника Євгена Булацика.
Росіяни підтвердили, що рано вранці 30 квітня 2022 року два українських Су-24М прорвалися на територію Брянської області і скинули не менше двох авіабомб ФАБ-500 на територію нафтоналивної станції, що призвело до значних пошкоджень.
«Це перша згадка ворогом втрат на своїй території в результаті успішної атаки нашої авіації», - зазначають автори каналу.
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Про це повідомляє телеграмканал Брати по зброї.
Слідком рф звинуватив командира 7-ї БрТА полковника Євгена Булацика.
Росіяни підтвердили, що рано вранці 30 квітня 2022 року два українських Су-24М прорвалися на територію Брянської області і скинули не менше двох авіабомб ФАБ-500 на територію нафтоналивної станції, що призвело до значних пошкоджень.
«Це перша згадка ворогом втрат на своїй території в результаті успішної атаки нашої авіації», - зазначають автори каналу.
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