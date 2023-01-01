Росія вперше визнала, що українська авіація прорвалася вглиб на її територію

У Росії визнали, що українські бомбардувальники Су-24М прорвалися на 50 км вглиб їхньої території і атакували нафтосховище в Брянській області.Про це повідомляє телеграмканал Брати по зброї.Слідком рф звинуватив командира 7-ї БрТА полковникаРосіяни підтвердили, що рано вранці 30 квітня 2022 року два українських Су-24М прорвалися на територію Брянської області і скинули не менше двох авіабомб ФАБ-500 на територію нафтоналивної станції, що призвело до значних пошкоджень.«Це перша згадка ворогом втрат на своїй території в результаті успішної атаки нашої авіації», - зазначають автори каналу.