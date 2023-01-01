Білорусь оголосила про перевірку боєготовності армії

Білорусь оголосила про перевірку боєготовності армії
Білорусь сьогодні, 3 жовтня, оголосила про проведення перевірки боєготовності своєї армії.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Білорусі.

"Перевірка має комплексний характер і дозволить визначити готовність військових частин та підрозділів виконувати завдання щодо призначення. Війська в найкоротші терміни здійснять марші до призначених районів, з подальшим виконанням нормативів з предметів бойової підготовки. Крім того, військову та спеціальну техніку буде перевірено контрольними пробігами, у тому числі по пересіченій місцевості", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час перевірки заплановано пересування військової техніки та особового складу дорогами загального користування у Мінській та Вітебській областях. Також під час перевірки передбачається залучення авіації на користь підтримки дій Сухопутних військ.

Перевірку розпочали 3 жовтня за наказом самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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