Білорусь оголосила про перевірку боєготовності армії





Про це



"Перевірка має комплексний характер і дозволить визначити готовність військових частин та підрозділів виконувати завдання щодо призначення. Війська в найкоротші терміни здійснять марші до призначених районів, з подальшим виконанням нормативів з предметів бойової підготовки. Крім того, військову та спеціальну техніку буде перевірено контрольними пробігами, у тому числі по пересіченій місцевості", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що під час перевірки заплановано пересування військової техніки та особового складу дорогами загального користування у Мінській та Вітебській областях. Також під час перевірки передбачається залучення авіації на користь підтримки дій Сухопутних військ.



Перевірку розпочали 3 жовтня за наказом самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білорусь сьогодні, 3 жовтня, оголосила про проведення перевірки боєготовності своєї армії.Про це повідомляє пресслужба Міноборони Білорусі."Перевірка має комплексний характер і дозволить визначити готовність військових частин та підрозділів виконувати завдання щодо призначення. Війська в найкоротші терміни здійснять марші до призначених районів, з подальшим виконанням нормативів з предметів бойової підготовки. Крім того, військову та спеціальну техніку буде перевірено контрольними пробігами, у тому числі по пересіченій місцевості", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що під час перевірки заплановано пересування військової техніки та особового складу дорогами загального користування у Мінській та Вітебській областях. Також під час перевірки передбачається залучення авіації на користь підтримки дій Сухопутних військ.Перевірку розпочали 3 жовтня за наказом самопроголошеного президента

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