Білорусь оголосила про перевірку боєготовності армії
Сьогодні, 13:00
Білорусь сьогодні, 3 жовтня, оголосила про проведення перевірки боєготовності своєї армії.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони Білорусі.
"Перевірка має комплексний характер і дозволить визначити готовність військових частин та підрозділів виконувати завдання щодо призначення. Війська в найкоротші терміни здійснять марші до призначених районів, з подальшим виконанням нормативів з предметів бойової підготовки. Крім того, військову та спеціальну техніку буде перевірено контрольними пробігами, у тому числі по пересіченій місцевості", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час перевірки заплановано пересування військової техніки та особового складу дорогами загального користування у Мінській та Вітебській областях. Також під час перевірки передбачається залучення авіації на користь підтримки дій Сухопутних військ.
Перевірку розпочали 3 жовтня за наказом самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
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Про це повідомляє пресслужба Міноборони Білорусі.
"Перевірка має комплексний характер і дозволить визначити готовність військових частин та підрозділів виконувати завдання щодо призначення. Війська в найкоротші терміни здійснять марші до призначених районів, з подальшим виконанням нормативів з предметів бойової підготовки. Крім того, військову та спеціальну техніку буде перевірено контрольними пробігами, у тому числі по пересіченій місцевості", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час перевірки заплановано пересування військової техніки та особового складу дорогами загального користування у Мінській та Вітебській областях. Також під час перевірки передбачається залучення авіації на користь підтримки дій Сухопутних військ.
Перевірку розпочали 3 жовтня за наказом самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
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