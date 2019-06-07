На Волині відкрили перший планетарій, який діє на постійній основі

На Волині відкрили перший планетарій, який діє на постійній основі
У Луцьку відбулися відкриття та перша екскурсія у креативному планетарії «Світлозоріум».

Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.

Планетарій розташований на території мистецького простору «Ангар» і має вигляд 7-ми метрового надувного куполу. Тут ви можете дізнатись про планети нашої Сонячної системи, сузір’я, світлові роки, відстані між зірками та їх розміри. Наприклад, всеосяжне Сонце – є лише намистинкою у порівнянні із відомою ученим зорею Stephenson 2-18.
На Волині відкрили перший планетарій, який діє на постійній основі

Автор проєкту – лучанин та астроном-любитель Тарас Кравчук. Його часто можна зустріти із телескопом на майдані – навпроти Волинського національного університету у ясні безхмарні дні. Пан Тарас радо запрошує усіх зорелюбів поспостерігати за зірками. Зокрема, можна побачити Сатурн і його легендарні кільця, а також – Місяць, який зблизька схожий на рисовий млинець.
На Волині відкрили перший планетарій, який діє на постійній основі

Це єдиний на Волині планетарій, який діятиме на постійній основі. Також тут можна дізнатись про вечірню можливість поглянути на зоряне небо у телескоп. Найбільше це подобається дітям, але і дорослих вражає не менше.
На Волині відкрили перший планетарій, який діє на постійній основі
На Волині відкрили перший планетарій, який діє на постійній основі
На Волині відкрили перший планетарій, який діє на постійній основі

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Теги: розваги, Волинь
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