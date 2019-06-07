На Волині відкрили перший планетарій, який діє на постійній основі

У Луцьку відбулися відкриття та перша екскурсія у креативному планетарії «Світлозоріум».Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.Планетарій розташований на території мистецького простору «Ангар» і має вигляд 7-ми метрового надувного куполу. Тут ви можете дізнатись про планети нашої Сонячної системи, сузір’я, світлові роки, відстані між зірками та їх розміри. Наприклад, всеосяжне Сонце – є лише намистинкою у порівнянні із відомою ученим зорею Stephenson 2-18.Автор проєкту – лучанин та астроном-любитель. Його часто можна зустріти із телескопом на майдані – навпроти Волинського національного університету у ясні безхмарні дні. Пан Тарас радо запрошує усіх зорелюбів поспостерігати за зірками. Зокрема, можна побачити Сатурн і його легендарні кільця, а також – Місяць, який зблизька схожий на рисовий млинець.Це єдиний на Волині планетарій, який діятиме на постійній основі. Також тут можна дізнатись про вечірню можливість поглянути на зоряне небо у телескоп. Найбільше це подобається дітям, але і дорослих вражає не менше.