На Волинь завітав американець, який несе хрест від Варшави до Києва

На Волинь завітав американець, який несе хрест від Варшави до Києва
У соцмережах опублікували відео із американцем Джимом, який в образі Ісуса Христа несе хрест від Варшави до Києва. Нині він прямує через Ковель на Волині.

Про це повідомляє Конкурент.

На відео бородатий чоловік з довгим волоссям у білому хітоні йде узбіччям дороги. Він несе на плечі дерев'яний хрест, за спиною в нього – рюкзак.

У коментарях волиняни пояснили, що цей чоловік ходить з хрестом по всьому світу. Його звати Джим, він зі штату Вірджинія, США. Нині він прямує з Варшави до Києва.



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Теги: курйоз, Волинь
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