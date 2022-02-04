На Волинь завітав американець, який несе хрест від Варшави до Києва
Сьогодні, 13:45
У соцмережах опублікували відео із американцем Джимом, який в образі Ісуса Христа несе хрест від Варшави до Києва. Нині він прямує через Ковель на Волині.
Про це повідомляє Конкурент.
На відео бородатий чоловік з довгим волоссям у білому хітоні йде узбіччям дороги. Він несе на плечі дерев'яний хрест, за спиною в нього – рюкзак.
У коментарях волиняни пояснили, що цей чоловік ходить з хрестом по всьому світу. Його звати Джим, він зі штату Вірджинія, США. Нині він прямує з Варшави до Києва.
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Про це повідомляє Конкурент.
На відео бородатий чоловік з довгим волоссям у білому хітоні йде узбіччям дороги. Він несе на плечі дерев'яний хрест, за спиною в нього – рюкзак.
У коментарях волиняни пояснили, що цей чоловік ходить з хрестом по всьому світу. Його звати Джим, він зі штату Вірджинія, США. Нині він прямує з Варшави до Києва.
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