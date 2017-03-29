Водяні щурі біля луцької Сапалаївки: чи є загроза для містян. ВІДЕО
Сьогодні, 14:15
Водяні щурі окупували річку Сапалаївку, що у Луцьку. Мешканці 33-го мікрорайону, які часто відвідують парк ім. 900-річчя і гуляють вздовж річки, кажуть: щурі відлякують качок та можуть бути переносниками небезпечних хвороб.
Про це повідомили у сюжеті 12 каналу.
«В Сапалаївці водяні щурі були завжди», - розповіла завідувачка кафедри зоології ВНУ ім. Лесі Українки Катерина Сухомлин.
З її слів, для пернатих пацюки загрози не несуть, але як і птахи полюбляють жити поблизу водойм, на узбережжі повільних річок, каналів та струмків, біля озер та боліт. Саме тому луцька Сапалаївка є ідеальним варіантом для гризунів.
Для людей щурі є небезпечними, адже є головними переносниками туляремії.
«Заражаються люди, які прямо або опосередковано контактують з хворими тваринами», - зауважила зоологиня.
Тому краще уникати будь-яких контактів як з живими щурами, так і мертвими, адже визначити, чи є вони переносником хвороби, чи ні, без досліджень неможливо.
«Диких тварин взагалі не можна чіпати, тим більше щурів. Звичайний пацюк переносить до 50 хвороб людини, тому голими руками його брати категорично не рекомендується», - наголошує Катерина Сухомлин.
Загрози від водяних щурів у Луцьку зоологиня не вбачає.
Про це повідомили у сюжеті 12 каналу.
«В Сапалаївці водяні щурі були завжди», - розповіла завідувачка кафедри зоології ВНУ ім. Лесі Українки Катерина Сухомлин.
З її слів, для пернатих пацюки загрози не несуть, але як і птахи полюбляють жити поблизу водойм, на узбережжі повільних річок, каналів та струмків, біля озер та боліт. Саме тому луцька Сапалаївка є ідеальним варіантом для гризунів.
Для людей щурі є небезпечними, адже є головними переносниками туляремії.
«Заражаються люди, які прямо або опосередковано контактують з хворими тваринами», - зауважила зоологиня.
Тому краще уникати будь-яких контактів як з живими щурами, так і мертвими, адже визначити, чи є вони переносником хвороби, чи ні, без досліджень неможливо.
«Диких тварин взагалі не можна чіпати, тим більше щурів. Звичайний пацюк переносить до 50 хвороб людини, тому голими руками його брати категорично не рекомендується», - наголошує Катерина Сухомлин.
Загрози від водяних щурів у Луцьку зоологиня не вбачає.