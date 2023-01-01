Вогнеборці вперше в Україні реанімували пса дихальним апаратом
Сьогодні, 13:56
Рівненські рятувальники вперше отримали незвичний досвід. Вони реанімували постраждалого від пожежі собаку з допомогою дихального апарату.
Про це пише Суспільне.
Як розповів речник ДСНС Рівненщини Дмитро Мельник, пожежа сталась у багатоквартирному житловому будинку по вулиці Василя Червонія о 17:40 вчора, 2 жовтня. Вогонь спалахнув в одній із квартир на четвертому поверсі.
"У одній із кімнат рятувальники виявили непритомну собаку, яку винесли на свіже повітря та за допомогою дихального апарату на стиснутому повітрі реанімували тварину", — розповів речник ДСНС області Дмитро Мельник.
Як повідомив речник, їхня служба вперше врятувала тварину таким способом.
Щодо пожежі, то вогонь знищив лицювання стін та стелі й пошкодив речі в кімнаті.
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Про це пише Суспільне.
Як розповів речник ДСНС Рівненщини Дмитро Мельник, пожежа сталась у багатоквартирному житловому будинку по вулиці Василя Червонія о 17:40 вчора, 2 жовтня. Вогонь спалахнув в одній із квартир на четвертому поверсі.
"У одній із кімнат рятувальники виявили непритомну собаку, яку винесли на свіже повітря та за допомогою дихального апарату на стиснутому повітрі реанімували тварину", — розповів речник ДСНС області Дмитро Мельник.
Як повідомив речник, їхня служба вперше врятувала тварину таким способом.
Щодо пожежі, то вогонь знищив лицювання стін та стелі й пошкодив речі в кімнаті.
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