Вогнеборці вперше в Україні реанімували пса дихальним апаратом





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Як розповів речник ДСНС Рівненщини Дмитро Мельник, пожежа сталась у багатоквартирному житловому будинку по вулиці Василя Червонія о 17:40 вчора, 2 жовтня. Вогонь спалахнув в одній із квартир на четвертому поверсі.



"У одній із кімнат рятувальники виявили непритомну собаку, яку винесли на свіже повітря та за допомогою дихального апарату на стиснутому повітрі реанімували тварину", — розповів речник ДСНС області Дмитро Мельник.



Як повідомив речник, їхня служба вперше врятувала тварину таким способом.



Щодо пожежі, то вогонь знищив лицювання стін та стелі й пошкодив речі в кімнаті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рівненські рятувальники вперше отримали незвичний досвід. Вони реанімували постраждалого від пожежі собаку з допомогою дихального апарату.Про це пише Суспільне Як розповів речник ДСНС Рівненщини, пожежа сталась у багатоквартирному житловому будинку по вулиці Василя Червонія о 17:40 вчора, 2 жовтня. Вогонь спалахнув в одній із квартир на четвертому поверсі."У одній із кімнат рятувальники виявили непритомну собаку, яку винесли на свіже повітря та за допомогою дихального апарату на стиснутому повітрі реанімували тварину", — розповів речник ДСНС області Дмитро Мельник.Як повідомив речник, їхня служба вперше врятувала тварину таким способом.Щодо пожежі, то вогонь знищив лицювання стін та стелі й пошкодив речі в кімнаті.

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