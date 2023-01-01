На міжнародному матчі з боксу в Луцьку для ЗСУ зібрали майже 30 тисяч

На міжнародному матчі з боксу в Луцьку для ЗСУ зібрали майже 30 тисяч
Під час міжнародної боксерської матчевої зустріч збірних команд Волині та Люблінського воєводства для потреб Збройних сил України зібрали майже 30 тисяч гривень.

Про це у фейсбуці повідомляє пресслужба Волинської ОВА.

Змагання приурочили до Дня захисників та захисниць України та зібрали 29 тисяч гривень на потреби ЗСУ.

До волинської команди увійшли боксери з Луцька, Володимира, Ковеля, Ківерець та Горохова. А збірна Люблінського воєводства сформована з спортсменів із Хелма, Замостя та Любліна.

Під час змагань відбулось 14 боксерських поєдинків серед юнаків, юніорів, молоді, чоловіків та жінок (еліта) у різних вагових категоріях.

Відтак, за підсумками матчевої зустрічі збірна команда Волинської області перемогла команду Люблінського воєводства з рахунком 9:5.

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Теги: спорт, Волинь
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