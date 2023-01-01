На міжнародному матчі з боксу в Луцьку для ЗСУ зібрали майже 30 тисяч
Сьогодні, 14:18
Під час міжнародної боксерської матчевої зустріч збірних команд Волині та Люблінського воєводства для потреб Збройних сил України зібрали майже 30 тисяч гривень.
Про це у фейсбуці повідомляє пресслужба Волинської ОВА.
Змагання приурочили до Дня захисників та захисниць України та зібрали 29 тисяч гривень на потреби ЗСУ.
До волинської команди увійшли боксери з Луцька, Володимира, Ковеля, Ківерець та Горохова. А збірна Люблінського воєводства сформована з спортсменів із Хелма, Замостя та Любліна.
Під час змагань відбулось 14 боксерських поєдинків серед юнаків, юніорів, молоді, чоловіків та жінок (еліта) у різних вагових категоріях.
Відтак, за підсумками матчевої зустрічі збірна команда Волинської області перемогла команду Люблінського воєводства з рахунком 9:5.
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Про це у фейсбуці повідомляє пресслужба Волинської ОВА.
Змагання приурочили до Дня захисників та захисниць України та зібрали 29 тисяч гривень на потреби ЗСУ.
До волинської команди увійшли боксери з Луцька, Володимира, Ковеля, Ківерець та Горохова. А збірна Люблінського воєводства сформована з спортсменів із Хелма, Замостя та Любліна.
Під час змагань відбулось 14 боксерських поєдинків серед юнаків, юніорів, молоді, чоловіків та жінок (еліта) у різних вагових категоріях.
Відтак, за підсумками матчевої зустрічі збірна команда Волинської області перемогла команду Люблінського воєводства з рахунком 9:5.
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