Глава МЗС Швеції забув паспорт і не зміг приїхати в Київ

Тобіас Білльстрьом не приїхав на засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу у Києві, бо забув паспорт.



Про це пише



За інформацією джерел, головний шведський дипломат забув узяти свій паспорт, тому на польсько-українському кордоні його не пропустили в Україну.



Тож міністру "довелося відмовитися від восьмигодинної поїздки потягом до Києва".



Білльстрьома не було на спільному фото європейських міністрів, яке вони зробили у Києві.



Прессекретар Білльстрьома Том Самуельссон у текстовому повідомленні виданню Omni підтвердив, що міністр не був присутній на зустрічі.



"Була логістична перешкода, більше ми не коментуємо подробиці про поїздку міністра", - зазначив Том Самуельссон.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Очільник шведського МЗСне приїхав на засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу у Києві, бо забув паспорт.Про це пише Європейська правда За інформацією джерел, головний шведський дипломат забув узяти свій паспорт, тому на польсько-українському кордоні його не пропустили в Україну.Тож міністру "довелося відмовитися від восьмигодинної поїздки потягом до Києва".Білльстрьома не було на спільному фото європейських міністрів, яке вони зробили у Києві.Прессекретар Білльстрьомау текстовому повідомленні виданню Omni підтвердив, що міністр не був присутній на зустрічі."Була логістична перешкода, більше ми не коментуємо подробиці про поїздку міністра", - зазначив Том Самуельссон.

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