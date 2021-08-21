Глава МЗС Швеції забув паспорт і не зміг приїхати в Київ

Глава МЗС Швеції забув паспорт і не зміг приїхати в Київ
Очільник шведського МЗС Тобіас Білльстрьом не приїхав на засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу у Києві, бо забув паспорт.

Про це пише Європейська правда.

За інформацією джерел, головний шведський дипломат забув узяти свій паспорт, тому на польсько-українському кордоні його не пропустили в Україну.

Тож міністру "довелося відмовитися від восьмигодинної поїздки потягом до Києва".

Білльстрьома не було на спільному фото європейських міністрів, яке вони зробили у Києві.

Прессекретар Білльстрьома Том Самуельссон у текстовому повідомленні виданню Omni підтвердив, що міністр не був присутній на зустрічі.

"Була логістична перешкода, більше ми не коментуємо подробиці про поїздку міністра", - зазначив Том Самуельссон.


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Теги: курйоз, Україна
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