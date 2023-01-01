Луцькі лікарі підтвердили стан сп’яніння у впертого водія

Луцькі лікарі підтвердили стан сп’яніння у впертого водія
У селі Струмівка поблизу Луцька патрульні зупинили нетверезого водія. Не погодившись з аналізом драгера, чоловік вимагав освідування у медзакладі.

Але висновок лікарів підтвердив стан алкогольного сп’яніння, повідомляє патрульна поліція Волині у телеграмі.

Екіпаж патрульних ніс службу на автодорозі в селі Струмівка, там інспектори вимірювали швидкісний режим за допомогою лазерного вимірювача швидкості TruCAM. Прилад зафіксував, що автомобіль Volkswagen рухається зі швидкістю 80 км/год.

Коли поліцейські підійшли до авто та почали спілкуватися з його 43-річним керманичем, стало зрозуміло, що чоловік перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Це підтвердив і Drager, який показав результат 2,16 проміле. Щоправда, водій з таким висновком був не згодний та забажав пройти освідування у медзакладі. Однак і там лікар-нарколог підтвердив, що чоловік керував напідпитку.
Луцькі лікарі підтвердили стан сп’яніння у впертого водія

На громадянина патрульні склали адмінматеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та ч. 1 ст. 122 (Порушення встановлених обмежень швидкості) КУпАП.

Загалом, упродовж минулої доби патрульні виявили 7 осіб, які сіли за кермо у стані сп’яніння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: патрульні, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на Карпенка-Карого - аварія і затор. ВІДЕО
Сьогодні, 15:07
Глава МЗС Швеції забув паспорт і не зміг приїхати в Київ
Сьогодні, 14:49
Луцькі лікарі підтвердили стан сп’яніння у впертого водія
Сьогодні, 14:33
На міжнародному матчі з боксу в Луцьку для ЗСУ зібрали майже 30 тисяч
Сьогодні, 14:18
Водяні щурі біля луцької Сапалаївки: чи є загроза для містян. ВІДЕО
Сьогодні, 14:15
Схожі новини
Скоїв аварію та втік: у Луцьку троє чоловіків допомогли патрульним спіймати п'яного водія Скоїв аварію та втік: у Луцьку троє чоловіків допомогли патрульним спіймати п'яного водія
02 жовтень, 16:37
Патрульні у Луцьку допомогли двом бабусям Патрульні у Луцьку допомогли двом бабусям
02 жовтень, 14:11
Пропонував хабар патрульним: у Луцьку вночі затримали п'яного 20-річного мотоцикліста Пропонував хабар патрульним: у Луцьку вночі затримали п'яного 20-річного мотоцикліста
02 жовтень, 12:00
У Луцьку п`яний водій влаштував перегони з патрульними. ВІДЕО У Луцьку п`яний водій влаштував перегони з патрульними. ВІДЕО
29 вересень, 17:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Донеччині загинув волинянин Віктор Швайко
Сьогодні, 15:15
 0
У Луцьку на Карпенка-Карого - аварія і затор. ВІДЕО
Сьогодні, 15:07
 0
Глава МЗС Швеції забув паспорт і не зміг приїхати в Київ
Сьогодні, 14:49
 0
Луцькі лікарі підтвердили стан сп’яніння у впертого водія
Сьогодні, 14:33
 0
На міжнародному матчі з боксу в Луцьку для ЗСУ зібрали майже 30 тисяч
Сьогодні, 14:18
 0
Медіа
відео
1/8