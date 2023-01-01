Луцькі лікарі підтвердили стан сп’яніння у впертого водія
Сьогодні, 14:33
У селі Струмівка поблизу Луцька патрульні зупинили нетверезого водія. Не погодившись з аналізом драгера, чоловік вимагав освідування у медзакладі.
Але висновок лікарів підтвердив стан алкогольного сп’яніння, повідомляє патрульна поліція Волині у телеграмі.
Екіпаж патрульних ніс службу на автодорозі в селі Струмівка, там інспектори вимірювали швидкісний режим за допомогою лазерного вимірювача швидкості TruCAM. Прилад зафіксував, що автомобіль Volkswagen рухається зі швидкістю 80 км/год.
Коли поліцейські підійшли до авто та почали спілкуватися з його 43-річним керманичем, стало зрозуміло, що чоловік перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Це підтвердив і Drager, який показав результат 2,16 проміле. Щоправда, водій з таким висновком був не згодний та забажав пройти освідування у медзакладі. Однак і там лікар-нарколог підтвердив, що чоловік керував напідпитку.
На громадянина патрульні склали адмінматеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та ч. 1 ст. 122 (Порушення встановлених обмежень швидкості) КУпАП.
Загалом, упродовж минулої доби патрульні виявили 7 осіб, які сіли за кермо у стані сп’яніння.
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Але висновок лікарів підтвердив стан алкогольного сп’яніння, повідомляє патрульна поліція Волині у телеграмі.
Екіпаж патрульних ніс службу на автодорозі в селі Струмівка, там інспектори вимірювали швидкісний режим за допомогою лазерного вимірювача швидкості TruCAM. Прилад зафіксував, що автомобіль Volkswagen рухається зі швидкістю 80 км/год.
Коли поліцейські підійшли до авто та почали спілкуватися з його 43-річним керманичем, стало зрозуміло, що чоловік перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Це підтвердив і Drager, який показав результат 2,16 проміле. Щоправда, водій з таким висновком був не згодний та забажав пройти освідування у медзакладі. Однак і там лікар-нарколог підтвердив, що чоловік керував напідпитку.
На громадянина патрульні склали адмінматеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та ч. 1 ст. 122 (Порушення встановлених обмежень швидкості) КУпАП.
Загалом, упродовж минулої доби патрульні виявили 7 осіб, які сіли за кермо у стані сп’яніння.
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