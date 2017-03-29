У Луцьку на Карпенка-Карого - аварія і затор. ВІДЕО
Сьогодні, 15:07
У Луцьку 3 жовтня на вулиці Карпенка-Карого зіштовхнулись BMW та Renault.
Про це повідомили очевидці, - пише «Конкурент».
За попередньою інформацією, Renault влетів в авто, що рухалось попереду. За словами очевидців, перед BMW загальмував ще один легковик, адже пропускав пішоходів. Керманич «рено» не встиг зреагувати та влетів у «беху».
З кадрів видно, що у результаті ДТП у Renault розтрощений «передок». На місці пригоди утворився затор.
Про це повідомили очевидці, - пише «Конкурент».
За попередньою інформацією, Renault влетів в авто, що рухалось попереду. За словами очевидців, перед BMW загальмував ще один легковик, адже пропускав пішоходів. Керманич «рено» не встиг зреагувати та влетів у «беху».
З кадрів видно, що у результаті ДТП у Renault розтрощений «передок». На місці пригоди утворився затор.