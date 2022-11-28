У Смідинській громаді відкрили поліцейську станцію
Сьогодні, 15:31
Чергову поліцейську станцію сьогодні відкрили у Смідинській громаді на Ковельщині.
Це вже 36 поліцейська станція на Волині, що покликана зробити надання поліцейських послуг ще якіснішими та швидшими для громадян навіть у найвіддаленіших куточках області.
Про це повідомив у фейсбуці начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко.
"Тут нестиме службу досвідчений правоохоронець Дмитро Баранов, він обслуговуватиме 10 населених пунктів, де проживає майже чотири тисячі осіб.
Віднині мешканці громади можуть звертатися до нього з будь-яких питань, адже він постійно перебуватиме на довіреній території та надаватиме допомогу в рамках своєї компетенції", - йдеться у повідомленні очільника поліції.
Він вручив поліцейському офіцерові ключі від новенького авто, придбаного за кошти органу місцевого самоврядування, а також оглянув приміщення станції, де створені комфортні умови і для прийому громадян, і для відпочинку правоохоронця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Це вже 36 поліцейська станція на Волині, що покликана зробити надання поліцейських послуг ще якіснішими та швидшими для громадян навіть у найвіддаленіших куточках області.
Про це повідомив у фейсбуці начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко.
"Тут нестиме службу досвідчений правоохоронець Дмитро Баранов, він обслуговуватиме 10 населених пунктів, де проживає майже чотири тисячі осіб.
Віднині мешканці громади можуть звертатися до нього з будь-яких питань, адже він постійно перебуватиме на довіреній території та надаватиме допомогу в рамках своєї компетенції", - йдеться у повідомленні очільника поліції.
Він вручив поліцейському офіцерові ключі від новенького авто, придбаного за кошти органу місцевого самоврядування, а також оглянув приміщення станції, де створені комфортні умови і для прийому громадян, і для відпочинку правоохоронця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині загинув чоловік, який незаконно вирубував ліс
Сьогодні, 15:53
У Смідинській громаді відкрили поліцейську станцію
Сьогодні, 15:31
На Донеччині загинув волинянин Віктор Швайко
Сьогодні, 15:15
У Луцьку на Карпенка-Карого - аварія і затор. ВІДЕО
Сьогодні, 15:07
Медіа