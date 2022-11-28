У Смідинській громаді відкрили поліцейську станцію

У Смідинській громаді відкрили поліцейську станцію
Чергову поліцейську станцію сьогодні відкрили у Смідинській громаді на Ковельщині.

Це вже 36 поліцейська станція на Волині, що покликана зробити надання поліцейських послуг ще якіснішими та швидшими для громадян навіть у найвіддаленіших куточках області.

Про це повідомив у фейсбуці начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко.

"Тут нестиме службу досвідчений правоохоронець Дмитро Баранов, він обслуговуватиме 10 населених пунктів, де проживає майже чотири тисячі осіб.

У Смідинській громаді відкрили поліцейську станцію


Віднині мешканці громади можуть звертатися до нього з будь-яких питань, адже він постійно перебуватиме на довіреній території та надаватиме допомогу в рамках своєї компетенції", - йдеться у повідомленні очільника поліції.

У Смідинській громаді відкрили поліцейську станцію


Він вручив поліцейському офіцерові ключі від новенького авто, придбаного за кошти органу місцевого самоврядування, а також оглянув приміщення станції, де створені комфортні умови і для прийому громадян, і для відпочинку правоохоронця.

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Теги: поліцейська станція, Смідин
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