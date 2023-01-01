На Волині загинув чоловік, який незаконно вирубував ліс





Трагічний випадок стався у Микуличівському лісництві філії «Володимир-Волинське лісомисливськегосподарство», повідомляє у фейсбуці Поліський лісовий офіс.



Мешканець села Когильне Володимир-Волинського району самовільно зрізав дерево, яке при падінні вбило чоловіка.



«Цей випадок - ще одне нагадування про небезпеку, яку тягнуть за собою подібні вчинки. Заготівля деревини - справа непроста, вимагає спеціальних вмінь і навиків. Заготівля деревини в темний період доби - дуже ризиковане заняття», - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час незаконної заготівлі деревини ввечері вчора, 2 жовтня, на Волині загинув чоловік.Трагічний випадок стався у Микуличівському лісництві філії «Володимир-Волинське лісомисливськегосподарство», повідомляє у фейсбуці Поліський лісовий офіс.Мешканець села Когильне Володимир-Волинського району самовільно зрізав дерево, яке при падінні вбило чоловіка.«Цей випадок - ще одне нагадування про небезпеку, яку тягнуть за собою подібні вчинки. Заготівля деревини - справа непроста, вимагає спеціальних вмінь і навиків. Заготівля деревини в темний період доби - дуже ризиковане заняття», - йдеться у повідомленні.

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