На Волині загинув чоловік, який незаконно вирубував ліс
Сьогодні, 15:53
Під час незаконної заготівлі деревини ввечері вчора, 2 жовтня, на Волині загинув чоловік.
Трагічний випадок стався у Микуличівському лісництві філії «Володимир-Волинське лісомисливськегосподарство», повідомляє у фейсбуці Поліський лісовий офіс.
Мешканець села Когильне Володимир-Волинського району самовільно зрізав дерево, яке при падінні вбило чоловіка.
«Цей випадок - ще одне нагадування про небезпеку, яку тягнуть за собою подібні вчинки. Заготівля деревини - справа непроста, вимагає спеціальних вмінь і навиків. Заготівля деревини в темний період доби - дуже ризиковане заняття», - йдеться у повідомленні.
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Трагічний випадок стався у Микуличівському лісництві філії «Володимир-Волинське лісомисливськегосподарство», повідомляє у фейсбуці Поліський лісовий офіс.
Мешканець села Когильне Володимир-Волинського району самовільно зрізав дерево, яке при падінні вбило чоловіка.
«Цей випадок - ще одне нагадування про небезпеку, яку тягнуть за собою подібні вчинки. Заготівля деревини - справа непроста, вимагає спеціальних вмінь і навиків. Заготівля деревини в темний період доби - дуже ризиковане заняття», - йдеться у повідомленні.
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