"Укрпошта" випустила нову марку "Хрест бойових заслуг"





Про це повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський, - пише



За його словами, таку нагороду отримали: Валерій Залужний, генерал-лейтенант Євген Мойсюк, командир 14-ї окремої механізованої бригади, полковник Олександр Охріменко, заступник командира механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади, капітан Владислав Калієвський та бойовий медик 72-ї окремої механізованої бригади, сержант Дарія Мазуренко.



Смілянський повідомив, що відтепер марку "Хрест бойових заслуг" можна передзамовити на сайті Укрпошти.



Тираж буде обмеженим – 450 тисяч марок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! "Укрпошта" оголосила випуск першої за часів війни марки, присвяченої військовим нагородам – відзнаці Президента України "Хрест бойових заслуг".Про це повідомив гендиректор АТ "Укрпошта", - пише МЕТА За його словами, таку нагороду отримали:генерал-лейтенант, командир 14-ї окремої механізованої бригади, полковник, заступник командира механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади, капітанта бойовий медик 72-ї окремої механізованої бригади, сержантСмілянський повідомив, що відтепер марку "Хрест бойових заслуг" можна передзамовити на сайті Укрпошти.Тираж буде обмеженим – 450 тисяч марок.

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