"Укрпошта" випустила нову марку "Хрест бойових заслуг"
Сьогодні, 16:12
"Укрпошта" оголосила випуск першої за часів війни марки, присвяченої військовим нагородам – відзнаці Президента України "Хрест бойових заслуг".
Про це повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський, - пише МЕТА.
За його словами, таку нагороду отримали: Валерій Залужний, генерал-лейтенант Євген Мойсюк, командир 14-ї окремої механізованої бригади, полковник Олександр Охріменко, заступник командира механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади, капітан Владислав Калієвський та бойовий медик 72-ї окремої механізованої бригади, сержант Дарія Мазуренко.
Смілянський повідомив, що відтепер марку "Хрест бойових заслуг" можна передзамовити на сайті Укрпошти.
Тираж буде обмеженим – 450 тисяч марок.
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Про це повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський, - пише МЕТА.
За його словами, таку нагороду отримали: Валерій Залужний, генерал-лейтенант Євген Мойсюк, командир 14-ї окремої механізованої бригади, полковник Олександр Охріменко, заступник командира механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади, капітан Владислав Калієвський та бойовий медик 72-ї окремої механізованої бригади, сержант Дарія Мазуренко.
Смілянський повідомив, що відтепер марку "Хрест бойових заслуг" можна передзамовити на сайті Укрпошти.
Тираж буде обмеженим – 450 тисяч марок.
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