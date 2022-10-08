"Укрпошта" випустила нову марку "Хрест бойових заслуг"

"Укрпошта" випустила нову марку "Хрест бойових заслуг"
"Укрпошта" оголосила випуск першої за часів війни марки, присвяченої військовим нагородам – відзнаці Президента України "Хрест бойових заслуг".

Про це повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський, - пише МЕТА.

За його словами, таку нагороду отримали: Валерій Залужний, генерал-лейтенант Євген Мойсюк, командир 14-ї окремої механізованої бригади, полковник Олександр Охріменко, заступник командира механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади, капітан Владислав Калієвський та бойовий медик 72-ї окремої механізованої бригади, сержант Дарія Мазуренко.

Смілянський повідомив, що відтепер марку "Хрест бойових заслуг" можна передзамовити на сайті Укрпошти.

Тираж буде обмеженим – 450 тисяч марок.

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Теги: укрпошта, марка
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