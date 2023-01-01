Луцький художник створив мурали в Ужгороді
Сьогодні, 16:41
Відомий художник із Луцька Юрій Чайка створив два мурали із письменниками в Ужгороді.
Про це у фейсбуці повідомляє управління туризму та курортів Закарпатської ОВА.
В Ужгороді з’явилися мурали із відомими письменниками. Шевченківські лауреати із Закарпаття – Дмитро Кремінь та Петро Скунць увічнені в муралах на стінах початкової школи №1 та ЗОШ №2 в Ужгороді.
Автор робіт – луцький художник Юрій Чайка.
За словами автора, мета проекту «Люди міста» – знайомити людей з цікавими особами, створювати нові туристичні маршрути та квести і популяризувати своє місто.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє управління туризму та курортів Закарпатської ОВА.
В Ужгороді з’явилися мурали із відомими письменниками. Шевченківські лауреати із Закарпаття – Дмитро Кремінь та Петро Скунць увічнені в муралах на стінах початкової школи №1 та ЗОШ №2 в Ужгороді.
Автор робіт – луцький художник Юрій Чайка.
За словами автора, мета проекту «Люди міста» – знайомити людей з цікавими особами, створювати нові туристичні маршрути та квести і популяризувати своє місто.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцький художник створив мурали в Ужгороді
Сьогодні, 16:41
Посадовця ДСНС на Волині підозрюють у розтраті 200 тисяч
Сьогодні, 16:23
"Укрпошта" випустила нову марку "Хрест бойових заслуг"
Сьогодні, 16:12
На Волині загинув чоловік, який незаконно вирубував ліс
Сьогодні, 15:53
Медіа