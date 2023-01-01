Луцький художник створив мурали в Ужгороді

Юрій Чайка створив два мурали із письменниками в Ужгороді.



Про це у фейсбуці повідомляє управління туризму та курортів Закарпатської ОВА.



В Ужгороді з’явилися мурали із відомими письменниками. Шевченківські лауреати із Закарпаття – Дмитро Кремінь та Петро Скунць увічнені в муралах на стінах початкової школи №1 та ЗОШ №2 в Ужгороді.



Автор робіт – луцький художник Юрій Чайка.



За словами автора, мета проекту «Люди міста» – знайомити людей з цікавими особами, створювати нові туристичні маршрути та квести і популяризувати своє місто.



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