Луцький художник створив мурали в Ужгороді

Луцький художник створив мурали в Ужгороді
Відомий художник із Луцька Юрій Чайка створив два мурали із письменниками в Ужгороді.

Про це у фейсбуці повідомляє управління туризму та курортів Закарпатської ОВА.

В Ужгороді з’явилися мурали із відомими письменниками. Шевченківські лауреати із Закарпаття – Дмитро Кремінь та Петро Скунць увічнені в муралах на стінах початкової школи №1 та ЗОШ №2 в Ужгороді.
Луцький художник створив мурали в Ужгороді

Автор робіт – луцький художник Юрій Чайка.
Луцький художник створив мурали в Ужгороді

За словами автора, мета проекту «Люди міста» – знайомити людей з цікавими особами, створювати нові туристичні маршрути та квести і популяризувати своє місто.
Луцький художник створив мурали в Ужгороді

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Теги: культура, Волинь
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