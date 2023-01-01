На Волині поліцейських до злодія привів собака

Поліцейські затримали зловмисника, який обікрав магазин на Волині. Спіймати злодія за гарячими слідами вдалося завдяки службовому собаці.Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.До поліції надійшло повідомлення про крадіжку з магазину у селі Скобелка. Невідомий проник у приміщення, розбивши вхідні двері, та виніс звідти близько восьми тисяч гривень.На місці поліцейські виявили відбитки пальців зловмисника та деякі речові докази. До його пошуків залучили спеціаліста-кінолога та службового собаку, який взяв слід та привів до помешкання крадія.Ним виявився раніше судимий 27-річний місцевий мешканець. Аби сховатися - чоловік поїхав до Луцька, там його й спіймали оперативники, у скоєному він зізнався.За фактом правопорушення слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Мова йде про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану. За це зловмиснику загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.