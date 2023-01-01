На Волині поліцейських до злодія привів собака

На Волині поліцейських до злодія привів собака
Поліцейські затримали зловмисника, який обікрав магазин на Волині. Спіймати злодія за гарячими слідами вдалося завдяки службовому собаці.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.

До поліції надійшло повідомлення про крадіжку з магазину у селі Скобелка. Невідомий проник у приміщення, розбивши вхідні двері, та виніс звідти близько восьми тисяч гривень.
На Волині поліцейських до злодія привів собака
На Волині поліцейських до злодія привів собака

На місці поліцейські виявили відбитки пальців зловмисника та деякі речові докази. До його пошуків залучили спеціаліста-кінолога та службового собаку, який взяв слід та привів до помешкання крадія.

Ним виявився раніше судимий 27-річний місцевий мешканець. Аби сховатися - чоловік поїхав до Луцька, там його й спіймали оперативники, у скоєному він зізнався.

За фактом правопорушення слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Мова йде про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану. За це зловмиснику загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: злодій, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Тернополянин змінив ім’я та прізвище, які ледь вміщаються в ІD-картці
Сьогодні, 17:45
Через провал під Бахмутом відсторонили російського генерала
Сьогодні, 17:31
На Волині поліцейських до злодія привів собака
Сьогодні, 17:16
Луцькрада показала, як виглядатиме сквер на Ковельській
Сьогодні, 16:58
Луцький художник створив мурали в Ужгороді
Сьогодні, 16:41
Схожі новини
Власник крамниці особисто затримав злодія з Волині і передав поліції Власник крамниці особисто затримав злодія з Волині і передав поліції
22 вересень, 20:21
На Волині злодій проник у будинок і вкрав 19 тисяч доларів На Волині злодій проник у будинок і вкрав 19 тисяч доларів
22 травень, 12:49
На Волині господар виявив злодія у будинку та викликав поліцію На Волині господар виявив злодія у будинку та викликав поліцію
28 квітень, 10:57
На Волині грабіжник посеред дня вирвав з рук жінки сумку з грошима На Волині грабіжник посеред дня вирвав з рук жінки сумку з грошима
13 березень, 11:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поблизу Луцька пожежа охопила пів гектара
Сьогодні, 18:18
 0
У Луцьку екстрені служби запобігли самогубству
Сьогодні, 18:01
 0
Мери на Волині просять центральну владу не забирати «військовий» ПДФО
Сьогодні, 17:58
 0
Тернополянин змінив ім’я та прізвище, які ледь вміщаються в ІD-картці
Сьогодні, 17:45
 0
Через провал під Бахмутом відсторонили російського генерала
Сьогодні, 17:31
 0
Медіа
відео
1/8