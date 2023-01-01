На Волині поліцейських до злодія привів собака
Сьогодні, 17:16
Поліцейські затримали зловмисника, який обікрав магазин на Волині. Спіймати злодія за гарячими слідами вдалося завдяки службовому собаці.
Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.
До поліції надійшло повідомлення про крадіжку з магазину у селі Скобелка. Невідомий проник у приміщення, розбивши вхідні двері, та виніс звідти близько восьми тисяч гривень.
На місці поліцейські виявили відбитки пальців зловмисника та деякі речові докази. До його пошуків залучили спеціаліста-кінолога та службового собаку, який взяв слід та привів до помешкання крадія.
Ним виявився раніше судимий 27-річний місцевий мешканець. Аби сховатися - чоловік поїхав до Луцька, там його й спіймали оперативники, у скоєному він зізнався.
За фактом правопорушення слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Мова йде про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану. За це зловмиснику загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.
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Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.
До поліції надійшло повідомлення про крадіжку з магазину у селі Скобелка. Невідомий проник у приміщення, розбивши вхідні двері, та виніс звідти близько восьми тисяч гривень.
На місці поліцейські виявили відбитки пальців зловмисника та деякі речові докази. До його пошуків залучили спеціаліста-кінолога та службового собаку, який взяв слід та привів до помешкання крадія.
Ним виявився раніше судимий 27-річний місцевий мешканець. Аби сховатися - чоловік поїхав до Луцька, там його й спіймали оперативники, у скоєному він зізнався.
За фактом правопорушення слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Мова йде про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану. За це зловмиснику загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.
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