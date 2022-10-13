Луцькрада показала, як виглядатиме сквер на Ковельській

У Луцьку затвердили переможця конкурсу на кращу ідею облаштування скверу Генерала Владислава Андерса, що на вулиці Ковельській.Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.Конкурс ще у червні оголосили Генконсульство Республіки Польща в Луцьку та міськрада. Учасникам, вік яких до 25 років, було запропоновано композиційними або художніми засобами відобразити ідею популяризації польсько-української історичної спадщини. А також увіковічити постать славетного генерала. Обов'язкова умова проекту — розміщення громадського простору на території скверу, площа якого 0,1404 га.Після розгляду шести конкурсних проєктів, фахове журі обрало переможців: перше місце –, студент ЛНТУ, друге місце –, студент ЛНТУ; третє місце –(Краків). Усі отримають фінансове заохочення, яке забезпечило польське консульство, відповідно: 1 тисяча євро, 600 євро, 400 євро.Роботи з облаштування скверу у Старому місті відбудуться уже навесні наступного року.