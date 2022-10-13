Луцькрада показала, як виглядатиме сквер на Ковельській

Луцькрада показала, як виглядатиме сквер на Ковельській
У Луцьку затвердили переможця конкурсу на кращу ідею облаштування скверу Генерала Владислава Андерса, що на вулиці Ковельській.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

Конкурс ще у червні оголосили Генконсульство Республіки Польща в Луцьку та міськрада. Учасникам, вік яких до 25 років, було запропоновано композиційними або художніми засобами відобразити ідею популяризації польсько-української історичної спадщини. А також увіковічити постать славетного генерала. Обов'язкова умова проекту — розміщення громадського простору на території скверу, площа якого 0,1404 га.
Луцькрада показала, як виглядатиме сквер на Ковельській
Луцькрада показала, як виглядатиме сквер на Ковельській

Після розгляду шести конкурсних проєктів, фахове журі обрало переможців: перше місце – Арсен Подоляк, студент ЛНТУ, друге місце – Богдан Станкевич, студент ЛНТУ; третє місце – Пауліна Моравська (Краків). Усі отримають фінансове заохочення, яке забезпечило польське консульство, відповідно: 1 тисяча євро, 600 євро, 400 євро.

Роботи з облаштування скверу у Старому місті відбудуться уже навесні наступного року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: сквер, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через провал під Бахмутом відсторонили російського генерала
Сьогодні, 17:31
На Волині поліцейських до злодія привів собака
Сьогодні, 17:16
Луцькрада показала, як виглядатиме сквер на Ковельській
Сьогодні, 16:58
Луцький художник створив мурали в Ужгороді
Сьогодні, 16:41
Купив човен: посадовця ДСНС на Волині підозрюють у розтраті 200 тисяч
Сьогодні, 16:23
Схожі новини
У Луцьку на ЛПЗ водій під наркотиками заїхав у сквер. ФОТО У Луцьку на ЛПЗ водій під наркотиками заїхав у сквер. ФОТО
13 жовтень, 2022, 10:30
У Луцьку облаштували новий сквер та інформаційний причал. ФОТО У Луцьку облаштували новий сквер та інформаційний причал. ФОТО
03 жовтень, 2022, 12:19
У Луцьку за понад 5 мільйонів відремонтують сквер поруч з історичним факультетом ВНУ У Луцьку за понад 5 мільйонів відремонтують сквер поруч з історичним факультетом ВНУ
22 лютий, 2022, 14:52
У Луцьку зроблять сквер у пам’ять про Миколу Голованя У Луцьку зроблять сквер у пам’ять про Миколу Голованя
01 лютий, 2022, 09:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На обличчя дідуся на Волині впала працююча бензопила
Сьогодні, 18:26
 0
Поблизу Луцька пожежа охопила пів гектара
Сьогодні, 18:18
 0
У Луцьку екстрені служби запобігли самогубству
Сьогодні, 18:01
 0
Мери на Волині просять центральну владу не забирати «військовий» ПДФО
Сьогодні, 17:58
 0
Тернополянин змінив ім’я та прізвище, які ледь вміщаються в ІD-картці
Сьогодні, 17:45
 0
Медіа
відео
1/8