Луцькрада показала, як виглядатиме сквер на Ковельській
Сьогодні, 16:58
У Луцьку затвердили переможця конкурсу на кращу ідею облаштування скверу Генерала Владислава Андерса, що на вулиці Ковельській.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Конкурс ще у червні оголосили Генконсульство Республіки Польща в Луцьку та міськрада. Учасникам, вік яких до 25 років, було запропоновано композиційними або художніми засобами відобразити ідею популяризації польсько-української історичної спадщини. А також увіковічити постать славетного генерала. Обов'язкова умова проекту — розміщення громадського простору на території скверу, площа якого 0,1404 га.
Після розгляду шести конкурсних проєктів, фахове журі обрало переможців: перше місце – Арсен Подоляк, студент ЛНТУ, друге місце – Богдан Станкевич, студент ЛНТУ; третє місце – Пауліна Моравська (Краків). Усі отримають фінансове заохочення, яке забезпечило польське консульство, відповідно: 1 тисяча євро, 600 євро, 400 євро.
Роботи з облаштування скверу у Старому місті відбудуться уже навесні наступного року.
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Конкурс ще у червні оголосили Генконсульство Республіки Польща в Луцьку та міськрада. Учасникам, вік яких до 25 років, було запропоновано композиційними або художніми засобами відобразити ідею популяризації польсько-української історичної спадщини. А також увіковічити постать славетного генерала. Обов'язкова умова проекту — розміщення громадського простору на території скверу, площа якого 0,1404 га.
Після розгляду шести конкурсних проєктів, фахове журі обрало переможців: перше місце – Арсен Подоляк, студент ЛНТУ, друге місце – Богдан Станкевич, студент ЛНТУ; третє місце – Пауліна Моравська (Краків). Усі отримають фінансове заохочення, яке забезпечило польське консульство, відповідно: 1 тисяча євро, 600 євро, 400 євро.
Роботи з облаштування скверу у Старому місті відбудуться уже навесні наступного року.
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