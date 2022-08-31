Купив човен: посадовця ДСНС на Волині підозрюють у розтраті 200 тисяч

Начальника загону ГУ ДСНС на Волині підозрюють у розтраті понад 200 тисяч гривень бюджетних коштів.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.Начальнику одного із загонів ГУ ДСНС у Волинській області правоохоронці повідомили про підозру у розтраті чужого майна, вчиненій за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).За даними слідства, у вересні-листопаді 2022 року посадовець, залучивши уповноважену особу із закупівель, з порушенням процедури та без вивчення цінових пропозицій за понад 1,5 мільйона гривень придбав у приватного підприємця для загону човен, середня ринкова вартість якого була на понад 200 тисяч гривень меншою.Через такі незаконні дії було розтрачено бюджетні кошти.Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та про відсторонення його від посади.Його спільнику теж повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину.Досудове розслідування веде ТУ ДБР у Львові.