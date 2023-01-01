Через провал під Бахмутом відсторонили російського генерала
Сьогодні, 17:31
Міністерство оборони Російської федерації відсторонило від командування генерал-лейтенанта Андрія Сичового через його невдачі на Бахмутському напрямку.
Про це повідомляє телеграмканал Брати по зброї з посиланням на ISW.
В американському Інституті вивчення війни (ISW) зауважили: російський інструктор десантно-штурмового підрозділу "Шторм З" припустив, що російське військове командування зняло Сичового з позицій за проведення непідготовлених і безпідтримкових контратак на південь від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.
Нинішня роль Сичового в російській армії невідома.
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Про це повідомляє телеграмканал Брати по зброї з посиланням на ISW.
В американському Інституті вивчення війни (ISW) зауважили: російський інструктор десантно-штурмового підрозділу "Шторм З" припустив, що російське військове командування зняло Сичового з позицій за проведення непідготовлених і безпідтримкових контратак на південь від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.
Нинішня роль Сичового в російській армії невідома.
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