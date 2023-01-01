Через провал під Бахмутом відсторонили російського генерала

Андрія Сичового через його невдачі на Бахмутському напрямку.



Про це повідомляє телеграмканал Брати по зброї з посиланням на ISW.



В американському Інституті вивчення війни (ISW) зауважили: російський інструктор десантно-штурмового підрозділу "Шторм З" припустив, що російське військове командування зняло Сичового з позицій за проведення непідготовлених і безпідтримкових контратак на південь від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.



Нинішня роль Сичового в російській армії невідома.



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