Через провал під Бахмутом відсторонили російського генерала

Через провал під Бахмутом відсторонили російського генерала
Міністерство оборони Російської федерації відсторонило від командування генерал-лейтенанта Андрія Сичового через його невдачі на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє телеграмканал Брати по зброї з посиланням на ISW.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) зауважили: російський інструктор десантно-штурмового підрозділу "Шторм З" припустив, що російське військове командування зняло Сичового з позицій за проведення непідготовлених і безпідтримкових контратак на південь від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

Нинішня роль Сичового в російській армії невідома.

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Теги: загиблі, війна
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