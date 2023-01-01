Тернополянин змінив ім’я та прізвище, які ледь вміщаються в ІD-картці





Про це йдеться у сюжеті



Тернополянин впевнений, що все зробив правильно.



Показувати своє обличчя чоловік відмовився, каже не хоче привертати увагу людей, але вирішив розповісти свою історію.



Чоловік зважився змінити паспортні дані ще у 24 роки, тобто у 2010 році. Наголошує, якби міг – зробив би це раніше. За словами чоловіка, спочатку у нього було кілька варіантів, як змінити свої паспортні дані. Наразі він змінив документи вже вчетверте і щоразу ім’я та прізвище ставало довшим.



"Підтекст у тому, що я ніби Володимир (тобто я хочу бути в мирі зі всім). А друга частина означає, що я до всього серйозно ставлюся, а грім, град, означають, що намагаюся дати опір всьому", – каже Бронівогневладислав-Едуардолеонардоконстантинослав Володимиренклименжільєнко-Громинревинградинтеменко.







Комбінувати прізвище та ім’я чоловікові допомогла інформація у вікіпедії. Наголошує, якби можна було б, то зробив би особисті дані ще довшими. Зокрема прізвище планував зробити на 70 символів.



"Відкрив вікіпедію, почав комбінувати, з основних частин забрав ім’я і додав суфікс «лав», переніс його у кінець. Якби була більша кількість символів у реєстрі, а так зараз максимум 50, то в мене так і є 50 з дефісом", – додає чоловік.



Друзі вже звикли до такого незвичного імені, проте скорочують його до «Бронік» або «Бронівогневладислав». Також немає запитань до тернополянина і в банківських установах. Чоловік переконує, основна мета зміни особистих даних – показати, що у нього є свобода вибору. Попри свій вибір слід батька у документах тернополянина все ж залишився. Зокрема у графі по-батькові і досі є напис «Миколайович».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Тернополі живе чоловік, який змінив свої паспортні дані. Тепер його прізвище та ім’я – це сто літер, які ледь вміщаються на ID-картці: Бронівогневладислав-Едуардолеонардоконстантинослав Володимиренклименжільєнко-Громинревинградинтеменко.Про це йдеться у сюжеті "Т1 Новини" Тернополянин впевнений, що все зробив правильно.Показувати своє обличчя чоловік відмовився, каже не хоче привертати увагу людей, але вирішив розповісти свою історію.Чоловік зважився змінити паспортні дані ще у 24 роки, тобто у 2010 році. Наголошує, якби міг – зробив би це раніше. За словами чоловіка, спочатку у нього було кілька варіантів, як змінити свої паспортні дані. Наразі він змінив документи вже вчетверте і щоразу ім’я та прізвище ставало довшим."Підтекст у тому, що я ніби Володимир (тобто я хочу бути в мирі зі всім). А друга частина означає, що я до всього серйозно ставлюся, а грім, град, означають, що намагаюся дати опір всьому", – каже Бронівогневладислав-Едуардолеонардоконстантинослав Володимиренклименжільєнко-Громинревинградинтеменко.Комбінувати прізвище та ім’я чоловікові допомогла інформація у вікіпедії. Наголошує, якби можна було б, то зробив би особисті дані ще довшими. Зокрема прізвище планував зробити на 70 символів."Відкрив вікіпедію, почав комбінувати, з основних частин забрав ім’я і додав суфікс «лав», переніс його у кінець. Якби була більша кількість символів у реєстрі, а так зараз максимум 50, то в мене так і є 50 з дефісом", – додає чоловік.Друзі вже звикли до такого незвичного імені, проте скорочують його до «Бронік» або «Бронівогневладислав». Також немає запитань до тернополянина і в банківських установах. Чоловік переконує, основна мета зміни особистих даних – показати, що у нього є свобода вибору. Попри свій вибір слід батька у документах тернополянина все ж залишився. Зокрема у графі по-батькові і досі є напис «Миколайович».

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