Мери на Волині просять центральну владу не забирати «військовий» ПДФО

Представники громад на Волині, що входять до Асоціації міст України, закликають центральну владу врахувати пропозиції АМУ щодо так званого «військового» ПДФО.Про це йшлося сьогодні, 3 жовтня, під час засідання Волинського регіонального відділення Асоціації міст України, інформує управління інформаційної роботи Луцької міськради.Представники різних громад краю взяли участь у засіданні, аби обговорити основні питання, які стосуються законопроєктів №10037, №10038, №10000, що передбачають внесення змін до Бюджетного кодексу України та матимуть суттєвий вплив на бюджетне забезпечення органів місцевого самоврядування краю у 2023-2024 роках.Зокрема пропоновані зміни стосуються вилучення з місцевих бюджетів «військового» ПДФО.Луцький мер, звертаючись до присутніх зауважив, що вищезазначене рішення є не на часі. За його словами, громади активно підтримують наші Збройні сили України та купують їм необхідне обладнання. Він наголосив, що вони можуть оперативніше вирішувати потреби військових, ніж це робиться централізовано.Поліщук зазначив, що станом на 1 вересня цього року Луцька міська територіальна громада отримала 186 мільйонів гривень “військового” ПДФО і водночас придбала необхідне обладнання, зокрема, квадрокоптерів, тепловізорів, антидронових рушниць тощо, на суму 192 мільйони гривень.Він зауважив, що вилучення цього податку є несправедливим, адже ці люди, до мобілізації, працювали у громаді і тут платили податки. Крім того, тут живуть їхні рідні і необхідно кошти на підтримку інфраструктури. Нині триває підготовка до осінньо-зимового періоду, потрібні кошти на відновлення об’єктів критичної інфраструктури у разі їх пошкодження ворогом тощо.Підтримали Луцького міського голову і його колеги — керівники громад нашого краю. Вони наголошували, що кошти з “військового” ПДФО спрямовують на потреби військових та підтримку їх родин, які живуть тут. Також вони наголошували, що оперативно надають підтримку нашим воїнам, коли ті звертаються за допомогою.Виконавчий директор Волинського регіонального відділення Асоціації міст Українизауважила, що подібні засідання сьогодні проводять усі регіональні відділення АМУ. За її словами, Асоціація міст України активно працює з народними депутатами, аби ці зміни не були прийняті Верховною Радою України.До присутніх у режимі онлайн звернувся й виконавчий директор Асоціації міст України. Він зауважив, що ідея з вилученням з місцевих бюджетів “військового” ПДФО є хибною і згубно виплине на діяльність органів місцевого самоврядування. Крім того, наступ на фінансову незалежність місцевих органів влади суперечить прагненням України до вступу у ЄС. Олександр Слобожан наголосив, що прийнятті звернення регіональними відділенням АМУ мають показати законотворцям позицію місцевої влади у цьому питанні.Зрештою присутні підтримали проект документу, яким підтримуються наступні пропозиції Асоціації міст України до законопроєктів №10037, №10038 і №10000:- до бюджетів територіальних громад зараховується 64% ПДФО на постійній основі;- визначення на період дії воєнного стану обов’язкової для перерахування на потреби безпеки й оборони частини «військового» ПДФО, водночас перерахування реверсної дотації з бюджетів місцевого самоврядування до державного бюджету не здійснюється;- виділяється субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці в тарифах в обсязі 36 млрд грн за опалювані сезони до 2023 року та 17 млрд грн за опалювальний сезон 2023-2024;- забезпечується закріплення в бюджетах громад базового рівня «військового» ПДФО з легалізацією права органів місцевого самоврядування надавати допомогу силам безпеки й оборони;- виділяється додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам територіальних громад, які зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації;- підвищуються інвестиційні можливості громад шляхом списання заборгованості за середньостроковими позиками органів місцевого самоврядування та збільшення індикативного показника можливого обсягу місцевого боргу.Законопроєкти №10037, №10038 і №10000 (крім погашення різниці в тарифах в обсязі 36 млрд грн за опалювані сезони до 2023 року) набувають чинності з 01.01.2024 року.