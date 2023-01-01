Поблизу Луцька пожежа охопила пів гектара
Сьогодні, 18:18
Поблизу обласного центру Волині рятувальники ліквідували пожежу сухої трави на площі пів гектара.
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Сьогодні, 3 жовтня, о 15:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території поблизу села Забороль Луцького району – горіла суха трава на площі близько пів гектара. На місце події направили рятувальників 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька.
Вже о 16:53 горіння ліквідоване. Імовірно, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем.
Тривають заходи із встановлення осіб, причетних до підпалу сухої рослинності.
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Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Сьогодні, 3 жовтня, о 15:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території поблизу села Забороль Луцького району – горіла суха трава на площі близько пів гектара. На місце події направили рятувальників 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька.
Вже о 16:53 горіння ліквідоване. Імовірно, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем.
Тривають заходи із встановлення осіб, причетних до підпалу сухої рослинності.
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