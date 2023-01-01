Поблизу Луцька пожежа охопила пів гектара





Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.



Сьогодні, 3 жовтня, о 15:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території поблизу села Забороль Луцького району – горіла суха трава на площі близько пів гектара. На місце події направили рятувальників 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька.



Вже о 16:53 горіння ліквідоване. Імовірно, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем.



Тривають заходи із встановлення осіб, причетних до підпалу сухої рослинності.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поблизу обласного центру Волині рятувальники ліквідували пожежу сухої трави на площі пів гектара.Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.Сьогодні, 3 жовтня, о 15:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території поблизу села Забороль Луцького району – горіла суха трава на площі близько пів гектара. На місце події направили рятувальників 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька.Вже о 16:53 горіння ліквідоване. Імовірно, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем.Тривають заходи із встановлення осіб, причетних до підпалу сухої рослинності.

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