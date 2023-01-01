Ляльки-мотанки волинянки представлені в артгалереях Японії. ФОТО

Ляльки-мотанки волинянки представлені в артгалереях Японії. ФОТО
Протягом вересня-листопада в Японії презентують серію благодійних виставок "100 мотанок за мир". Серед них представлені ляльки-мотанки володимирчанки Тетяни Омельченко.

Про це розповіли у Володимирській міській раді.

Цей проєкт організований японською благодійною організацією "Heart1" спільно з культурним проєктом "Ukrainian Art Experience" та спрямований на допомогу українським дітям, які постраждали від повномасштабної війни в Україні.

Серед більш як сотні мотанок, які розміщуються в артгалереях Камакури, представлені роботи викладачки Володимирської художньої школи ім. М. Рокицького Тетяни Омельченко.

За словами мисткині, ляльки-мотанки виготовляються методом мотання ниток і льону. Іноді в полотно вплітають сушену траву, квіти та зерна.



"Ми невелика організація і наша підтримка обмежена лише кількома людьми, але, починаючи з березня 2022 року, безпосередньо надаємо підтримку матерям і дітям в Україні. За короткий час понад 100 щедрих майстрів, митців та простих людей, які живуть не лише в Україні, а й у Канаді, Бразилії, Аргентині, Португалії, Польщі та Франції, надіслали нам свої дорогоцінні мотанки, щоб підтримати дітей у притулках та привезти їх моменти радості, допомогти вилікувати їхні травми", – розповідають організатори акції.

Мотанка є не просто іграшкою, а й оберегом для захисту оселі та людей. Вважалося, що ляльки ручної роботи наділені різною силою залежно від задуму того, хто їх створив. Споконвіку вони є безликими, з хрестом замість обличчя, їм не роблять очі, щоб душа жила всередині ляльки.

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Теги: мотанки, виставка, Японія
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