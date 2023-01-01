У Києві солдат напідпитку розстріляв двох бійців ЗСУ

У Києві солдат напідпитку розстріляв двох бійців ЗСУ
Військовослужбовця у Києві підозрюють в умисному вбивстві двох осіб – бійців Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, вночі 2 жовтня солдат однієї з військових частин, дислокованої в столиці, після добового чергування розпивав алкогольні напої з двома співслужбовцями.

Внаслідок раптово виниклого конфлікту підозрюваний розстріляв зі штатної зброї обох військових. Після цього намагався покинути місце вчинення злочину.

Правоохоронці його затримали та вилучили автомат Калашникова з набоями.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Наразі встановлюються усі обставини вбивства.

Досудове розслідування проводять слідчі Печерського УП ГУ Нацполіції в Києві.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Теги: загиблі, війна
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