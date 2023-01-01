У Києві солдат напідпитку розстріляв двох бійців ЗСУ

Військовослужбовця у Києві підозрюють в умисному вбивстві двох осіб – бійців Збройних сил України.Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.За даними слідства, вночі 2 жовтня солдат однієї з військових частин, дислокованої в столиці, після добового чергування розпивав алкогольні напої з двома співслужбовцями.Внаслідок раптово виниклого конфлікту підозрюваний розстріляв зі штатної зброї обох військових. Після цього намагався покинути місце вчинення злочину.Правоохоронці його затримали та вилучили автомат Калашникова з набоями.Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.Наразі встановлюються усі обставини вбивства.Досудове розслідування проводять слідчі Печерського УП ГУ Нацполіції в Києві.Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.