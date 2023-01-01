У Києві солдат напідпитку розстріляв двох бійців ЗСУ
Сьогодні, 19:18
Військовослужбовця у Києві підозрюють в умисному вбивстві двох осіб – бійців Збройних сил України.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, вночі 2 жовтня солдат однієї з військових частин, дислокованої в столиці, після добового чергування розпивав алкогольні напої з двома співслужбовцями.
Внаслідок раптово виниклого конфлікту підозрюваний розстріляв зі штатної зброї обох військових. Після цього намагався покинути місце вчинення злочину.
Правоохоронці його затримали та вилучили автомат Калашникова з набоями.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Наразі встановлюються усі обставини вбивства.
Досудове розслідування проводять слідчі Печерського УП ГУ Нацполіції в Києві.
Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, вночі 2 жовтня солдат однієї з військових частин, дислокованої в столиці, після добового чергування розпивав алкогольні напої з двома співслужбовцями.
Внаслідок раптово виниклого конфлікту підозрюваний розстріляв зі штатної зброї обох військових. Після цього намагався покинути місце вчинення злочину.
Правоохоронці його затримали та вилучили автомат Калашникова з набоями.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Наразі встановлюються усі обставини вбивства.
Досудове розслідування проводять слідчі Печерського УП ГУ Нацполіції в Києві.
Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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