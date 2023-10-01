В Україні може з’явитися новий вид допомоги, який залежатиме від доходу сім’ї

В Україні може з’явитися новий вид допомоги, який залежатиме від доходу сім’ї
У 2024 році в Україні може з’явитися новий вид допомоги – уніфікована гарантована соціальна допомога, яка залежатиме від базового доходу сім’ї.

Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, пише Українська правда.

За даними Мінсоцполітики, реальний прожитковий мінімум становить понад 6 тисяч гривень.

"Що ми хочемо зробити, щоб його відв'язати від цих обтяжливих факторів, які на сьогодні не дають змоги його реально збільшувати? Просто переформатуємо нашу допомогу по бідності таким чином, щоб це не було прив'язано до цього прожиткового мінімуму, а навпаки, до певного базового доходу родини, який ми гарантуємо на кожного члена сім'ї", – пояснила міністр.

За словами Жолнович, цей проєкт закону уже опрацьовують у центральних органах виконавчої влади, і вона сподівається на швидке подання його до Верховної Ради.

В реальності система нарахування матиме приблизно такий вигляд: Базова величина для першого члена сім'ї становить 100% і дорівнює, скажімо, тих самих 6 тис. грн, бо якщо особа проживає сама, то вона має витрачати кошти на всі базові потреби.

"Якщо є родина з трьох осіб - мама, тато, дитина, то ми говоримо, що перший має точно мати 100%, другому ми порахуємо 70%, якщо це дитина, то це, звісно, 100%, бо на дитину видатки будуть трішечки більші, якщо це особа з інвалідністю, також 100%, якщо це особа пенсійного віку, але вона має низьку пенсію, це також 100%", - додала очільниця Мінсоцполітики.

Тобто, залежно від категорії людині рахуватимуть 100% або 70% базового доходу.

"Тоді складаємо все, що ці люди отримують, і дивимося, чи виходить такий базовий дохід на кожного. Якщо не виходить, різницю покриваємо цією уніфікованою соціальною допомогою", - додала Жолнович.

Чи буде запроваджено такий базовий дохід і гарантовану базову соціальну допомогу вже 2024 року, міністерка спрогнозувати не береться, оскільки незрозуміло як законопроєкт пройде через парламент.

"Якщо б пройшов швидко, то з липня 2024 року можна було б це вводити", - підсумувала вона.

Нагадуємо, що згідно з проєктом державного бюджету, мінімальна зарплата в Україні в 2024 році зросте до 8 тисяч гривень, також планується індексація пенсій.

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Теги: Україна, допомога
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