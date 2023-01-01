Вийшов документальний фільм про «Володарів неба», серед яких – льотчики з бригади, що базується в Луцьку
Сьогодні, 21:04
Вийшов документальний фільм "Володарі неба" про відвагу та самопожертву військових льотчиків, які захищають українське небо. Серед них - льотчики 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації, яка базувалася у Луцьку, Вадим Ворошилов та Ігор Кисельов.
Про це йдеться у відеосюжеті на телеканалі 2+2.
"За час повномасштабного вторгнення росія застосувала проти України понад десять тисяч ракет і безпілотників. Більшість з них були збиті Повітряними силами ЗСУ – героями, які з перших хвилин війни, попри перевагу окупантів у повітрі, обороняють мирні міста й села", - пишуть автори фільму.
Вадим Ворошилов, Ростислав Лазаренко, Дмитро Шкаревський та Ігор Кисельов – четвірка пілотів, на рахунку яких наразі понад 550 бойових вильотів і 650 знищених ворожих цілей. Саме їхні вражаючі історії боротьби увійшли в документальний проєкт "Володарі неба".
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Про це йдеться у відеосюжеті на телеканалі 2+2.
"За час повномасштабного вторгнення росія застосувала проти України понад десять тисяч ракет і безпілотників. Більшість з них були збиті Повітряними силами ЗСУ – героями, які з перших хвилин війни, попри перевагу окупантів у повітрі, обороняють мирні міста й села", - пишуть автори фільму.
Вадим Ворошилов, Ростислав Лазаренко, Дмитро Шкаревський та Ігор Кисельов – четвірка пілотів, на рахунку яких наразі понад 550 бойових вильотів і 650 знищених ворожих цілей. Саме їхні вражаючі історії боротьби увійшли в документальний проєкт "Володарі неба".
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