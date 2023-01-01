Вийшов документальний фільм про «Володарів неба», серед яких – льотчики з бригади, що базується в Луцьку

Вийшов документальний фільм про «Володарів неба», серед яких – льотчики з бригади, що базується в Луцьку
Вийшов документальний фільм "Володарі неба" про відвагу та самопожертву військових льотчиків, які захищають українське небо. Серед них - льотчики 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації, яка базувалася у Луцьку, Вадим Ворошилов та Ігор Кисельов.

Про це йдеться у відеосюжеті на телеканалі 2+2.

"За час повномасштабного вторгнення росія застосувала проти України понад десять тисяч ракет і безпілотників. Більшість з них були збиті Повітряними силами ЗСУ – героями, які з перших хвилин війни, попри перевагу окупантів у повітрі, обороняють мирні міста й села", - пишуть автори фільму.

Вадим Ворошилов, Ростислав Лазаренко, Дмитро Шкаревський та Ігор Кисельов – четвірка пілотів, на рахунку яких наразі понад 550 бойових вильотів і 650 знищених ворожих цілей. Саме їхні вражаючі історії боротьби увійшли в документальний проєкт "Володарі неба".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, луцька, бригада, льотчики, фільм
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Президент нагородив воїнів волинської бригади орденами «За мужність». ФОТО
Сьогодні, 21:20
Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 4 жовтня
Сьогодні, 21:17
Вийшов документальний фільм про «Володарів неба», серед яких – льотчики з бригади, що базується в Луцьку
Сьогодні, 21:04
В Україні може з’явитися новий вид допомоги, який залежатиме від доходу сім’ї
Сьогодні, 20:30
На Рівненщині чоловік вбив сусідського кота, бо той з’їв рибу
Сьогодні, 19:43
Схожі новини
Стрічка режисера з Волині Олеся Саніна – найкасовіший український ігровий фільм Стрічка режисера з Волині Олеся Саніна – найкасовіший український ігровий фільм
25 вересень, 22:56
Прапор волинської бригади волонтери передали президенту Латвії. ФОТО Прапор волинської бригади волонтери передали президенту Латвії. ФОТО
05 травень, 12:40
Бійці волинської бригади показали, як успішно ведуть контрдронову боротьбу. ВІДЕО Бійці волинської бригади показали, як успішно ведуть контрдронову боротьбу. ВІДЕО
28 березень, 14:20
«Ми обов`язково переможемо»: історія волинянина, який пішов добровольцем в бригаду «Сталевий кордон» «Ми обов`язково переможемо»: історія волинянина, який пішов добровольцем в бригаду «Сталевий кордон»
10 березень, 16:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Президент нагородив воїнів волинської бригади орденами «За мужність». ФОТО
Сьогодні, 21:20
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 4 жовтня
Сьогодні, 21:17
 0
Вийшов документальний фільм про «Володарів неба», серед яких – льотчики з бригади, що базується в Луцьку
Сьогодні, 21:04
 0
В Україні може з’явитися новий вид допомоги, який залежатиме від доходу сім’ї
Сьогодні, 20:30
 0
На Рівненщині чоловік вбив сусідського кота, бо той з’їв рибу
Сьогодні, 19:43
 0
Медіа
відео
1/8