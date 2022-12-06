Президент нагородив воїнів волинської бригади орденами «За мужність». ФОТО

Президент нагородив воїнів волинської бригади орденами «За мужність». ФОТО
Президент України Володимир Зеленський у районі виконання бойових завдань нагородив воїнів 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, які надзвичайними зусиллями боронять Україну, високими державними нагородами – орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів та орденами «За мужність» ІІІ ступеня.

Про це повідомляють на сторінці бригади.

"Маю честь бути сьогодні тут, подякувати вам і вашим побратимам за захист нашої держави, за кожен день і ніч, що ви віддаєте за всіх нас, не шкодуючи себе. Це дуже важлива місія. Я бажаю всім вам лише перемоги, здоров’я, повертатися живими, не втрачати мотивації, із якою ви так міцно бороните суверенітет нашої держави та майбутнє наших поколінь", – наголосив Глава держави.
Президент нагородив воїнів волинської бригади орденами «За мужність». ФОТО
Президент нагородив воїнів волинської бригади орденами «За мужність». ФОТО
Президент нагородив воїнів волинської бригади орденами «За мужність». ФОТО
Президент нагородив воїнів волинської бригади орденами «За мужність». ФОТО
Президент нагородив воїнів волинської бригади орденами «За мужність». ФОТО
Президент нагородив воїнів волинської бригади орденами «За мужність». ФОТО
Президент нагородив воїнів волинської бригади орденами «За мужність». ФОТО
Президент нагородив воїнів волинської бригади орденами «За мужність». ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинська бригада, нагороди, президент
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Президент нагородив воїнів волинської бригади орденами «За мужність». ФОТО
Сьогодні, 21:20
Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 4 жовтня
Сьогодні, 21:17
Вийшов документальний фільм про «Володарів неба», серед яких – льотчики з бригади, що базується в Луцьку
Сьогодні, 21:04
В Україні може з’явитися новий вид допомоги, який залежатиме від доходу сім’ї
Сьогодні, 20:30
На Рівненщині чоловік вбив сусідського кота, бо той з’їв рибу
Сьогодні, 19:43
Схожі новини
Воїнів 14 ОМБр відзначили державними нагородами. ФОТО Воїнів 14 ОМБр відзначили державними нагородами. ФОТО
14 квітень, 16:14
Воїни волинської бригади, які лікуються в госпіталях, отримали нагороди Воїни волинської бригади, які лікуються в госпіталях, отримали нагороди
06 грудень, 2022, 10:30
Воїнів волинської бригади, які звільняли Харківщину, відзначили нагородами Воїнів волинської бригади, які звільняли Харківщину, відзначили нагородами
30 листопад, 2022, 09:35
Загиблих в АТО волинян відзначили державними нагородами Загиблих в АТО волинян відзначили державними нагородами
14 квітень, 2015, 14:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Президент нагородив воїнів волинської бригади орденами «За мужність». ФОТО
Сьогодні, 21:20
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 4 жовтня
Сьогодні, 21:17
 0
Вийшов документальний фільм про «Володарів неба», серед яких – льотчики з бригади, що базується в Луцьку
Сьогодні, 21:04
 0
В Україні може з’явитися новий вид допомоги, який залежатиме від доходу сім’ї
Сьогодні, 20:30
 0
На Рівненщині чоловік вбив сусідського кота, бо той з’їв рибу
Сьогодні, 19:43
 0
Медіа
відео
1/8