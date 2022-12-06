Президент нагородив воїнів волинської бригади орденами «За мужність». ФОТО
Сьогодні, 21:20
Президент України Володимир Зеленський у районі виконання бойових завдань нагородив воїнів 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, які надзвичайними зусиллями боронять Україну, високими державними нагородами – орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів та орденами «За мужність» ІІІ ступеня.
Про це повідомляють на сторінці бригади.
"Маю честь бути сьогодні тут, подякувати вам і вашим побратимам за захист нашої держави, за кожен день і ніч, що ви віддаєте за всіх нас, не шкодуючи себе. Це дуже важлива місія. Я бажаю всім вам лише перемоги, здоров’я, повертатися живими, не втрачати мотивації, із якою ви так міцно бороните суверенітет нашої держави та майбутнє наших поколінь", – наголосив Глава держави.
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Про це повідомляють на сторінці бригади.
"Маю честь бути сьогодні тут, подякувати вам і вашим побратимам за захист нашої держави, за кожен день і ніч, що ви віддаєте за всіх нас, не шкодуючи себе. Це дуже важлива місія. Я бажаю всім вам лише перемоги, здоров’я, повертатися живими, не втрачати мотивації, із якою ви так міцно бороните суверенітет нашої держави та майбутнє наших поколінь", – наголосив Глава держави.
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