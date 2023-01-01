Підполковнику з Волині Олександру Марчуку присвоїли звання Героя України

Марчуку Олександру Дмитровичу надано звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».



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"Берестечківська громада пишається своїми Героями. Один із яких, наш земляк, підполковник Марчук Олександр Дмитрович, якому указом президента «За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові» присвоєно звання "Герой України" з удостоєнням ордена "Золота Зірка". Шановні батьки! Слова не можуть висловити всю вдячність, яку ми відчуваємо до вас за те, що ви виховали справжнього героя України", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Указом Президента України «За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові» підполковникунадано звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».Про це повідомили в Берестечківській громаді."Берестечківська громада пишається своїми Героями. Один із яких, наш земляк, підполковник Марчук Олександр Дмитрович, якому указом президента «За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові» присвоєно звання "Герой України" з удостоєнням ордена "Золота Зірка". Шановні батьки! Слова не можуть висловити всю вдячність, яку ми відчуваємо до вас за те, що ви виховали справжнього героя України", - йдеться в повідомленні.

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