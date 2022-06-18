Четверо фінських інструкторів навчають волинських медиків та прикордонників. ВІДЕО





Про це Анатолій Каленюк.



З його слів, інструктори в цивільному житті, у Фінляндії працюють медиками, а в не цивільному вони всі пов’язані з війною та військом, працюють в територіальній обороні у своїй в країні.



"Заняття спрямовані на тактичну медицину. В Україні активно впроваджується курс тактико-стройового заняття – це військова медицина, і акцент робиться на надання допомоги травмованим, як в зоні уражень, так і на ранньому етапі", — розповідає медик.



Головний інструктор "Халла" розповідає, що такі навчання організовують у різних містах України, як для цивільних, так і для військових медиків.



Володимир Чимрук працює фельдшером з медицини невідкладних станів у Старовижівському відділенні, каже: в екстреній медицині – 20 років. З його слів, постійно бере участь у подібних навчаннях.



"Ми вивчали порядок одягання термопокривал, накладання бандажів, методи зупинки кровотечі. В цивільній медицині ми будемо використовувати ці знання у випадках ДТП, наприклад, для надання допомоги травмованим", — говорить фельдшер.



Участь у тактичних навчаннях беруть орієнтовно 45 людей, говорить меддиректор Анатолій Каленюк. Місце проведення та тривалість тренувань, з метою безпеки не розголошують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку розпочалися навчання з тактичної медицини, які для працівників екстреної служби та військовослужбовців Волинського прикордонного загону проводять чотири фінські інструктори.Про це Суспільному розповів меддиректор Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофЗ його слів, інструктори в цивільному житті, у Фінляндії працюють медиками, а в не цивільному вони всі пов’язані з війною та військом, працюють в територіальній обороні у своїй в країні."Заняття спрямовані на тактичну медицину. В Україні активно впроваджується курс тактико-стройового заняття – це військова медицина, і акцент робиться на надання допомоги травмованим, як в зоні уражень, так і на ранньому етапі", — розповідає медик.Головний інструктор "Халла" розповідає, що такі навчання організовують у різних містах України, як для цивільних, так і для військових медиків.працює фельдшером з медицини невідкладних станів у Старовижівському відділенні, каже: в екстреній медицині – 20 років. З його слів, постійно бере участь у подібних навчаннях."Ми вивчали порядок одягання термопокривал, накладання бандажів, методи зупинки кровотечі. В цивільній медицині ми будемо використовувати ці знання у випадках ДТП, наприклад, для надання допомоги травмованим", — говорить фельдшер.Участь у тактичних навчаннях беруть орієнтовно 45 людей, говорить меддиректор Анатолій Каленюк. Місце проведення та тривалість тренувань, з метою безпеки не розголошують.

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