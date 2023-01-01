Волинський захисник Роман Денисюк отримав нагороду за оборону Харкова

Волинський захисник Роман Денисюк отримав нагороду за оборону Харкова
Військовослужбовець Роман Денисюк з села Кримне Дубечненської громади отримав медаль за оборону Харкова.

Відзначили захисника 1 жовтня 2023 року. Про це воїн розповів Район.Стара Вижівка.

Медаль за підписом харківського міського голови Ігоря Терехова військовий одержав з нагоди Для захисників та захисниць України.

Зазначимо, що Роман Денисюк став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення. На передовій перебуває з червня 2022 року.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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