Волинський захисник Роман Денисюк отримав нагороду за оборону Харкова

Роман Денисюк з села Кримне Дубечненської громади отримав медаль за оборону Харкова.



Відзначили захисника 1 жовтня 2023 року. Про це воїн розповів



Медаль за підписом харківського міського голови Ігоря Терехова військовий одержав з нагоди Для захисників та захисниць України.



Зазначимо, що Роман Денисюк став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення. На передовій перебуває з червня 2022 року.

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