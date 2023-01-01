Виставку біографічних картин та фотографій військових презентували у селищі на Волині. ВІДЕО





Портрети захисників України написала місцева художниця Ніна Фесенко. Вона розповіла



До написання портретів, говорить Ніна Фесенко, зустрілася з кожною родиною полеглих військових, аби вивчити їх життєпис.



"Робота була нелегкою, але загорілася у мені іскра і все пішло добре. Тому що це кожна людина. І вони для мене не мертві, а живі. Інакше це б не вийшло так, як це я собі спланувала. Пройшли вони це мою душу і серце", — говорить художниця.



Серед запрошених на презентацію – рідні загиблих захисників із Торчинської громади. Людмила Cинов'ят прийшла побачити картину свого сина Павла, який служив у 14-ій окремій механізованій бригаді. Мама каже, що син дуже любив спорт, тому на картині він зображений з м’ячем, шашками, тенісом.



Мама загиблого військового Вадима Мудрохи — Іванна говорить, що її найстаршого сина мобілізували з перших днів повномасштабного вторгнення. Він служив у 14-ій окремій механізованій бригаді й загинув у 26 річному віці. Жінка каже: місяць син був зниклий безвісти, потім родині повідомили, що він загинув.



"На картині зобразили так, як він народжений був весною, а в останній день зими він загинув, то тут є підсніжники. Так само любив дітей, бо в нас багатодітна сім’я, то діти зображені, хліб, бо за професією був старшим пекарем. І голуб", — говорить Іванна Мудроха.



Опісля презентації картин, відбулася година пам’яті захисників Торчинської громади. Усі учасники заходу вшанували пам’ять загиблих героїв хвилиною мовчання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 16 біографічних картин і дві фотографії загиблих військових презентували сьогодні у рамках проєкту "Пам’ять про Героїв житиме вічно" у Будинку культури селища Торчин.Портрети захисників України написала місцева художниця. Вона розповіла Суспільному , що гроші на закупівлю фарб, мольбертів та полотен надали благодійники.До написання портретів, говорить Ніна Фесенко, зустрілася з кожною родиною полеглих військових, аби вивчити їх життєпис."Робота була нелегкою, але загорілася у мені іскра і все пішло добре. Тому що це кожна людина. І вони для мене не мертві, а живі. Інакше це б не вийшло так, як це я собі спланувала. Пройшли вони це мою душу і серце", — говорить художниця.Серед запрошених на презентацію – рідні загиблих захисників із Торчинської громади.прийшла побачити картину свого сина Павла, який служив у 14-ій окремій механізованій бригаді. Мама каже, що син дуже любив спорт, тому на картині він зображений з м’ячем, шашками, тенісом.Мама загиблого військовогоговорить, що її найстаршого сина мобілізували з перших днів повномасштабного вторгнення. Він служив у 14-ій окремій механізованій бригаді й загинув у 26 річному віці. Жінка каже: місяць син був зниклий безвісти, потім родині повідомили, що він загинув."На картині зобразили так, як він народжений був весною, а в останній день зими він загинув, то тут є підсніжники. Так само любив дітей, бо в нас багатодітна сім’я, то діти зображені, хліб, бо за професією був старшим пекарем. І голуб", — говорить Іванна Мудроха.Опісля презентації картин, відбулася година пам’яті захисників Торчинської громади. Усі учасники заходу вшанували пам’ять загиблих героїв хвилиною мовчання.

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