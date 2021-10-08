Аварія з автобусом в Італії: пʼятеро українців загинули, є травмовані

Аварія з автобусом в Італії: пʼятеро українців загинули, є травмовані
Міністерство закордонних справ України отримало інформацію про те, що внаслідок падіння автобуса з туристами з дорожньої естакади в Італії загинули пʼятеро українців, ще троє травмовані.

Про це в коментарі hromadske повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, українське посольство в Римі та генеральне консульство в Мілані вже займаються дорожньо-транспортною пригодою, яка сталася вночі на трасі А4 поблизу Венеції.

За наявною інформацією, туристичний автобус із 40 пасажирами зірвався з естакади та впав з висоти приблизно 30 метрів. Травмованим зараз надають медичну допомогу в лікарні.

«Українські консули взаємодіють з італійськими правоохоронцями в контексті зʼясування всіх обставин ДТП, тримають на контролі лікування наших громадян і встановлюють звʼязок із родичами», — зазначив Ніколенко.

Більше про аварію

Вона сталася вночі поблизу Венеції, у районі Местре. Автобус, який перевозив 40 туристів, упав з естакади на залізничне полотно, пролетівши приблизно на 15 метрів. Після цього він загорівся, ймовірно, внаслідок контакту з електричними кабелями.

Як писали італійські ЗМІ, причини дорожньо-транспортної пригоди ще не встановлені. Слідчі припускають, що це може бути пов’язано з хворобою водія, оскільки слідів гальмування на асфальті не видно.

Кількість жертв аварії, що сталася в Местре, становить 21 загиблий, двоє з них діти, і 15 поранених, з яких 5 — у тяжкому стані. В автобусі, який злетів з естакади, їхали 40 туристів, пише видання La Repubblica.

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Теги: Італія, аварія, українці
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