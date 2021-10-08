Аварія з автобусом в Італії: пʼятеро українців загинули, є травмовані





Про це в коментарі Олег Ніколенко.



За його словами, українське посольство в Римі та генеральне консульство в Мілані вже займаються дорожньо-транспортною пригодою, яка сталася вночі на трасі А4 поблизу Венеції.



За наявною інформацією, туристичний автобус із 40 пасажирами зірвався з естакади та впав з висоти приблизно 30 метрів. Травмованим зараз надають медичну допомогу в лікарні.



«Українські консули взаємодіють з італійськими правоохоронцями в контексті зʼясування всіх обставин ДТП, тримають на контролі лікування наших громадян і встановлюють звʼязок із родичами», — зазначив Ніколенко.



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Вона сталася вночі поблизу Венеції, у районі Местре. Автобус, який перевозив 40 туристів, упав з естакади на залізничне полотно, пролетівши приблизно на 15 метрів. Після цього він загорівся, ймовірно, внаслідок контакту з електричними кабелями.



Як писали італійські ЗМІ, причини дорожньо-транспортної пригоди ще не встановлені. Слідчі припускають, що це може бути пов’язано з хворобою водія, оскільки слідів гальмування на асфальті не видно.



Кількість жертв аварії, що сталася в Местре, становить 21 загиблий, двоє з них діти, і 15 поранених, з яких 5 — у тяжкому стані. В автобусі, який злетів з естакади, їхали 40 туристів, пише видання La Repubblica.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство закордонних справ України отримало інформацію про те, що внаслідок падіння автобуса з туристами з дорожньої естакади в Італії загинули пʼятеро українців, ще троє травмовані.Про це в коментарі hromadske повідомив речник МЗС УкраїниЗа його словами, українське посольство в Римі та генеральне консульство в Мілані вже займаються дорожньо-транспортною пригодою, яка сталася вночі на трасі А4 поблизу Венеції.За наявною інформацією, туристичний автобус із 40 пасажирами зірвався з естакади та впав з висоти приблизно 30 метрів. Травмованим зараз надають медичну допомогу в лікарні.«Українські консули взаємодіють з італійськими правоохоронцями в контексті зʼясування всіх обставин ДТП, тримають на контролі лікування наших громадян і встановлюють звʼязок із родичами», — зазначив Ніколенко.Вона сталася вночі поблизу Венеції, у районі Местре. Автобус, який перевозив 40 туристів, упав з естакади на залізничне полотно, пролетівши приблизно на 15 метрів. Після цього він загорівся, ймовірно, внаслідок контакту з електричними кабелями.Як писали італійські ЗМІ, причини дорожньо-транспортної пригоди ще не встановлені. Слідчі припускають, що це може бути пов’язано з хворобою водія, оскільки слідів гальмування на асфальті не видно.Кількість жертв аварії, що сталася в Местре, становить 21 загиблий, двоє з них діти, і 15 поранених, з яких 5 — у тяжкому стані. В автобусі, який злетів з естакади, їхали 40 туристів, пише видання La Repubblica.

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