Росія втратила за минулу добу ще 450 вояків
Сьогодні, 09:19
За минулу добу росія у війні проти України втратила 450 військовослужбовців.
Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
Загальні втрати росії:
◾ особового складу ‒ близько 279 890 (+450) осіб,
◾ танків ‒ 4 745 (+13) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 9 026 (+18) од,
◾ артилерійських систем ‒ 6 612 (+47) од,
◾ РСЗВ – 802 (+1) од,
◾ засобів ППО ‒ 540 (+0) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 316 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 121 (+41),
◾ крилатих ракет ‒ 1 530 (+1),
◾ кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,
◾ підводних човнів – 1 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 8 962 (+30) од,
◾ спеціальної техніки ‒ 946 (+3).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
Загальні втрати росії:
◾ особового складу ‒ близько 279 890 (+450) осіб,
◾ танків ‒ 4 745 (+13) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 9 026 (+18) од,
◾ артилерійських систем ‒ 6 612 (+47) од,
◾ РСЗВ – 802 (+1) од,
◾ засобів ППО ‒ 540 (+0) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 316 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 121 (+41),
◾ крилатих ракет ‒ 1 530 (+1),
◾ кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,
◾ підводних човнів – 1 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 8 962 (+30) од,
◾ спеціальної техніки ‒ 946 (+3).
Дані уточнюються.
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