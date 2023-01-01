Росія втратила за минулу добу ще 450 вояків





Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Загальні втрати росії:



◾ особового складу ‒ близько 279 890 (+450) осіб,



◾ танків ‒ 4 745 (+13) од,



◾ бойових броньованих машин ‒ 9 026 (+18) од,



◾ артилерійських систем ‒ 6 612 (+47) од,



◾ РСЗВ – 802 (+1) од,



◾ засобів ППО ‒ 540 (+0) од,



◾ літаків – 315 (+0) од,



◾ гелікоптерів – 316 (+0) од,



◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 121 (+41),



◾ крилатих ракет ‒ 1 530 (+1),



◾ кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,



◾ підводних човнів – 1 (+0) од,



◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 8 962 (+30) од,



◾ спеціальної техніки ‒ 946 (+3).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу росія у війні проти України втратила 450 військовослужбовців.Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.◾ особового складу ‒ близько 279 890 (+450) осіб,◾ танків ‒ 4 745 (+13) од,◾ бойових броньованих машин ‒ 9 026 (+18) од,◾ артилерійських систем ‒ 6 612 (+47) од,◾ РСЗВ – 802 (+1) од,◾ засобів ППО ‒ 540 (+0) од,◾ літаків – 315 (+0) од,◾ гелікоптерів – 316 (+0) од,◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 121 (+41),◾ крилатих ракет ‒ 1 530 (+1),◾ кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,◾ підводних човнів – 1 (+0) од,◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 8 962 (+30) од,◾ спеціальної техніки ‒ 946 (+3).Дані уточнюються.

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