Росія втратила за минулу добу ще 450 вояків

Росія втратила за минулу добу ще 450 вояків
За минулу добу росія у війні проти України втратила 450 військовослужбовців.

Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Загальні втрати росії:

◾ особового складу ‒ близько 279 890 (+450) осіб,

◾ танків ‒ 4 745 (+13) од,

◾ бойових броньованих машин ‒ 9 026 (+18) од,

◾ артилерійських систем ‒ 6 612 (+47) од,

◾ РСЗВ – 802 (+1) од,

◾ засобів ППО ‒ 540 (+0) од,

◾ літаків – 315 (+0) од,

◾ гелікоптерів – 316 (+0) од,

◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 121 (+41),

◾ крилатих ракет ‒ 1 530 (+1),

◾ кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,

◾ підводних човнів – 1 (+0) од,

◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 8 962 (+30) од,

◾ спеціальної техніки ‒ 946 (+3).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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