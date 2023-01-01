У Кривому Розі пролунали вибухи
Сьогодні, 09:31
У Кривому Розі після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет. Будьте обережні, ще швидкісні ракети у нашому напрямку", - написав він.
Раніше, о 08:42, Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку у Кіровоградській, Черкаській, Миколаївській і Дніпропетровській областях, а також закликали жителів Кривого Рогу перейти в укриття.
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Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет. Будьте обережні, ще швидкісні ракети у нашому напрямку", - написав він.
Раніше, о 08:42, Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку у Кіровоградській, Черкаській, Миколаївській і Дніпропетровській областях, а також закликали жителів Кривого Рогу перейти в укриття.
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