У Кривому Розі пролунали вибухи

У Кривому Розі пролунали вибухи
У Кривому Розі після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет. Будьте обережні, ще швидкісні ракети у нашому напрямку", - написав він.

Раніше, о 08:42, Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку у Кіровоградській, Черкаській, Миколаївській і Дніпропетровській областях, а також закликали жителів Кривого Рогу перейти в укриття.

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Теги: Кривий Ріг, вибухи
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