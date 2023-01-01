Сьогодні у громаді на Волині зустрінуть загиблого на війні Героя Олександра Януля

Сьогодні у громаді на Волині зустрінуть загиблого на війні Героя Олександра Януля
Сьогодні, 4 жовтня, назавжди повертається додому загиблий Герой з Волині Януль Олександр Дмитрович.

Про це повідомили у Цуманській громаді.

"Траурний кортеж буде в селищі Цумань орієнтовно о 13.30.

Чин похорону відбудеться сьогодні в церкві Іоана Хрестителя.

Просимо гідно зустріти та провести в останню путь мужнього захисника нашої Батьківщини", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що воїн загинув 30 вересня 2023 року внаслідок поранень, отриманих в результаті артилерійського обстрілу позицій ЗСУ поблизу села Діброва Луганської області.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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