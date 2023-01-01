Сьогодні у громаді на Волині зустрінуть загиблого на війні Героя Олександра Януля

Януль Олександр Дмитрович.



Про це



"Траурний кортеж буде в селищі Цумань орієнтовно о 13.30.



Чин похорону відбудеться сьогодні в церкві Іоана Хрестителя.



Просимо гідно зустріти та провести в останню путь мужнього захисника нашої Батьківщини", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 4 жовтня, назавжди повертається додому загиблий Герой з ВолиніПро це повідомили у Цуманській громаді."Траурний кортеж буде в селищі Цумань орієнтовно о 13.30.Чин похорону відбудеться сьогодні в церкві Іоана Хрестителя.Просимо гідно зустріти та провести в останню путь мужнього захисника нашої Батьківщини", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що воїн загинув 30 вересня 2023 року внаслідок поранень, отриманих в результаті артилерійського обстрілу позицій ЗСУ поблизу села Діброва Луганської області.

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