Сьогодні у громаді на Волині зустрінуть загиблого на війні Героя Олександра Януля
Сьогодні, 10:13
Сьогодні, 4 жовтня, назавжди повертається додому загиблий Герой з Волині Януль Олександр Дмитрович.
Про це повідомили у Цуманській громаді.
"Траурний кортеж буде в селищі Цумань орієнтовно о 13.30.
Чин похорону відбудеться сьогодні в церкві Іоана Хрестителя.
Просимо гідно зустріти та провести в останню путь мужнього захисника нашої Батьківщини", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що воїн загинув 30 вересня 2023 року внаслідок поранень, отриманих в результаті артилерійського обстрілу позицій ЗСУ поблизу села Діброва Луганської області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Цуманській громаді.
"Траурний кортеж буде в селищі Цумань орієнтовно о 13.30.
Чин похорону відбудеться сьогодні в церкві Іоана Хрестителя.
Просимо гідно зустріти та провести в останню путь мужнього захисника нашої Батьківщини", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що воїн загинув 30 вересня 2023 року внаслідок поранень, отриманих в результаті артилерійського обстрілу позицій ЗСУ поблизу села Діброва Луганської області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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