Над Токмаком на Запоріжжі російська ППО збила свій літак Су-35, – британська розвідка

Над Токмаком на Запоріжжі російська ППО збила свій літак Су-35, – британська розвідка
28 вересня російські сили протиповітряної оборони з високою ймовірністю збили один з власних багатоцільових бойових літаків Су-35С (FLANKER M) над Токмаком на Запоріжжі, приблизно за 20 км за нинішньою лінією фронту.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки, пише Суспільне.

Хоча росія втратила близько 90 літаків з початку вторгнення, це, ймовірно, лише п'ята втрата Су-35С, найсучаснішого російського бойового літака, що перебуває на озброєнні, відзначили британські розвідники.

Коментуючи місце збиття літака, у британській розвідці зауважили, що це місце є важливим, оскільки Токмак є добре укріпленим містом, в якому часто розміщуються російські штаби, що керують однією з найбільш напружених ділянок лінії фронту.

“Ці штаби, як правило, захищені спеціальними системами протиповітряної оборони малої і середньої дальності. Вони майже напевно перебувають у дуже високій готовності, оскільки Україна продовжує наносити ефективні глибокі удари по таких об'єктах”, — йдеться у звіті британської розвідки.

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Теги: Росія, Україна, війна
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