«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Олександр Свись
Сьогодні, 11:09
«На щиті» на рідну Волинь повертається воїн з Волині Олександр Свись.
Про це повідомили у Зимненській громаді.
"Прошу гідно зустріти коридором шани кортеж з тілом загиблого Героя Олександра Свися. 5 жовтня 2023 року о 9:30 кортеж з тілом загиблого воїна буде прямувати від моргу, по вулиці Ковельська до домівки загиблого Захисника - с. Льотниче (вул. Лесі Українки, 73), після чого прямуватимемо до Юріївської цервки (Свято-Георгіївська), що знаходиться за адресою: м. Володимир, вулиця Поліської Січі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що після служби кортеж прямуватиме до с. Овлочин, Оваднівської територіальної громади, де і відбудеться поховання нашого Героя.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Зимненській громаді.
"Прошу гідно зустріти коридором шани кортеж з тілом загиблого Героя Олександра Свися. 5 жовтня 2023 року о 9:30 кортеж з тілом загиблого воїна буде прямувати від моргу, по вулиці Ковельська до домівки загиблого Захисника - с. Льотниче (вул. Лесі Українки, 73), після чого прямуватимемо до Юріївської цервки (Свято-Георгіївська), що знаходиться за адресою: м. Володимир, вулиця Поліської Січі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що після служби кортеж прямуватиме до с. Овлочин, Оваднівської територіальної громади, де і відбудеться поховання нашого Героя.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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