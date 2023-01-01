«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Олександр Свись

«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Олександр Свись
«На щиті» на рідну Волинь повертається воїн з Волині Олександр Свись.

Про це повідомили у Зимненській громаді.

"Прошу гідно зустріти коридором шани кортеж з тілом загиблого Героя Олександра Свися. 5 жовтня 2023 року о 9:30 кортеж з тілом загиблого воїна буде прямувати від моргу, по вулиці Ковельська до домівки загиблого Захисника - с. Льотниче (вул. Лесі Українки, 73), після чого прямуватимемо до Юріївської цервки (Свято-Георгіївська), що знаходиться за адресою: м. Володимир, вулиця Поліської Січі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після служби кортеж прямуватиме до с. Овлочин, Оваднівської територіальної громади, де і відбудеться поховання нашого Героя.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вперше за 18 років: відновили залізничне сполучення між Львовом і Варшавою
Сьогодні, 11:24
В Україні створили плащ-невидимку для військових
Сьогодні, 11:11
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Олександр Свись
Сьогодні, 11:09
Росіяни скинули з десяток керованих авіабомб на Бериславський район
Сьогодні, 10:55
Над Токмаком на Запоріжжі російська ППО збила свій літак Су-35, – британська розвідка
Сьогодні, 10:30
Схожі новини
Сьогодні у громаді на Волині зустрінуть загиблого на війні Героя Олександра Януля Сьогодні у громаді на Волині зустрінуть загиблого на війні Героя Олександра Януля
Сьогодні, 10:13
Волинський захисник Роман Денисюк отримав нагороду за оборону Харкова Волинський захисник Роман Денисюк отримав нагороду за оборону Харкова
Сьогодні, 07:09
Підполковнику з Волині Олександру Марчуку присвоїли звання Героя України Підполковнику з Волині Олександру Марчуку присвоїли звання Героя України
03 жовтень, 23:13
Загиблому волинянину, вчителю історії Максиму Біруку просять надати звання Героя України Загиблому волинянину, вчителю історії Максиму Біруку просять надати звання Героя України
03 жовтень, 11:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вперше за 18 років: відновили залізничне сполучення між Львовом і Варшавою
Сьогодні, 11:24
 0
В Україні створили плащ-невидимку для військових
Сьогодні, 11:11
 0
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Олександр Свись
Сьогодні, 11:09
 0
Росіяни скинули з десяток керованих авіабомб на Бериславський район
Сьогодні, 10:55
 0
Над Токмаком на Запоріжжі російська ППО збила свій літак Су-35, – британська розвідка
Сьогодні, 10:30
 0
Медіа
відео
1/8