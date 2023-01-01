«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Олександр Свись

Олександр Свись.



Про це



"Прошу гідно зустріти коридором шани кортеж з тілом загиблого Героя Олександра Свися. 5 жовтня 2023 року о 9:30 кортеж з тілом загиблого воїна буде прямувати від моргу, по вулиці Ковельська до домівки загиблого Захисника - с. Льотниче (вул. Лесі Українки, 73), після чого прямуватимемо до Юріївської цервки (Свято-Георгіївська), що знаходиться за адресою: м. Володимир, вулиця Поліської Січі", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що після служби кортеж прямуватиме до с. Овлочин, Оваднівської територіальної громади, де і відбудеться поховання нашого Героя.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «На щиті» на рідну Волинь повертається воїн з ВолиніПро це повідомили у Зимненській громаді."Прошу гідно зустріти коридором шани кортеж з тілом загиблого Героя Олександра Свися. 5 жовтня 2023 року о 9:30 кортеж з тілом загиблого воїна буде прямувати від моргу, по вулиці Ковельська до домівки загиблого Захисника - с. Льотниче (вул. Лесі Українки, 73), після чого прямуватимемо до Юріївської цервки (Свято-Георгіївська), що знаходиться за адресою: м. Володимир, вулиця Поліської Січі", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що після служби кортеж прямуватиме до с. Овлочин, Оваднівської територіальної громади, де і відбудеться поховання нашого Героя.

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