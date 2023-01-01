В Україні створили плащ-невидимку для військових
Сьогодні, 11:11
Українці створили суперзахист від російських тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами.
Плащ блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога. Наприклад, наших снайперів або групи CCO, які виконують бойові завдання, повідомляє у телеграмі глава Мінцифри Михайло Федоров.
Розробка компактна та легка — вага до 2,5 кг. Має високу захищеність від дощу та мокрого снігу. Також плащ не горить і захищає від високих температур. На відео — готовий зразок, який пройшов успішні випробування в польових умовах.
«Плащ-невидимка — це лише одна з розробок, яка допоможе рятувати життя наших військових на фронті», - зазначив Федоров.
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Плащ блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога. Наприклад, наших снайперів або групи CCO, які виконують бойові завдання, повідомляє у телеграмі глава Мінцифри Михайло Федоров.
Розробка компактна та легка — вага до 2,5 кг. Має високу захищеність від дощу та мокрого снігу. Також плащ не горить і захищає від високих температур. На відео — готовий зразок, який пройшов успішні випробування в польових умовах.
«Плащ-невидимка — це лише одна з розробок, яка допоможе рятувати життя наших військових на фронті», - зазначив Федоров.
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