Росіяни скинули з десяток керованих авіабомб на Бериславський район





Про це Олександр Прокудін.



"Бериславський район — під вогнем ворожої авіації. Окупанти атакували Бургунку, Ольгівку та Миколаївку. Загалом скинули з десяток керованих авіабомб. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що у Кривому Розі після оголошення повітряної тривоги

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вранці, 4 жовтня, на Бериславський район Херсонської області росіяни скинули з десяток бомб.Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації"Бериславський район — під вогнем ворожої авіації. Окупанти атакували Бургунку, Ольгівку та Миколаївку. Загалом скинули з десяток керованих авіабомб. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що у Кривому Розі після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи

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