Росіяни скинули з десяток керованих авіабомб на Бериславський район

Росіяни скинули з десяток керованих авіабомб на Бериславський район
Сьогодні вранці, 4 жовтня, на Бериславський район Херсонської області росіяни скинули з десяток бомб.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Бериславський район — під вогнем ворожої авіації. Окупанти атакували Бургунку, Ольгівку та Миколаївку. Загалом скинули з десяток керованих авіабомб. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Кривому Розі після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи.

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Теги: Росія, Україна, війна
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