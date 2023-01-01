Росіяни скинули з десяток керованих авіабомб на Бериславський район
Сьогодні, 10:55
Сьогодні вранці, 4 жовтня, на Бериславський район Херсонської області росіяни скинули з десяток бомб.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"Бериславський район — під вогнем ворожої авіації. Окупанти атакували Бургунку, Ольгівку та Миколаївку. Загалом скинули з десяток керованих авіабомб. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Кривому Розі після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи.
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Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"Бериславський район — під вогнем ворожої авіації. Окупанти атакували Бургунку, Ольгівку та Миколаївку. Загалом скинули з десяток керованих авіабомб. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Кривому Розі після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи.
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