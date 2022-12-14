Вперше за 18 років: відновили залізничне сполучення між Львовом і Варшавою

Вперше за 18 років: відновили залізничне сполучення між Львовом і Варшавою
«Укрзалізниця» запустила новий міжнародний поїзд, який курсуватиме зі Львова до Варшави.

Про це в телеграмі повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

З 15 жовтня 2023 року Укрзалізниця запускає залізничне сполучення між Львовом та Варшавою. Вперше за 18 років між містами почнуть курсувати поїзди. Маршрут буде організовано через станцію Рава-Руська.

“Ми постійно працюємо над розширенням міжнародних залізничних пасажирських маршрутів, щоб українці могли легко виїжджати за кордон та повертатися додому. Нам знадобилося понад 6 місяців на реалізацію цього проєкту, зокрема на узгодження всіх деталей з польською стороною та відкриття пункту пропуска. Відтепер ще 10 населених пунктів України отримають залізничне сполучення з Варшавою та Любліном”, – зазначив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко.

Наразі маршрут працюватиме у пересадковому форматі на станції Рава-Руська, що на Львівщині.

Тут пасажири здійснюватимуть зручну пересадку з поїзда української ширини колії (1520 мм) на поїзд європейської колії (1435 мм) і зворотно.

Розклад руху поїздів розроблений таким чином, щоб без зайвих пересадок охопити залізничним сполученням з Варшавою та Любліном не лише Львів, а й Івано-Франківськ, Стрий, Коломию, Калуш, Моршин, Брюховичі та Жовкву. Пасажири з інших міст України зможуть скористатися пересадкою у Львові.

Також пасажирам не варто хвилюватися за можливі запізнення, оскільки пересадка узгоджена.

Проект реалізований у співпраці з польським залізничним перевізником SKPL, рухомий склад якого виконуватиме рейси з Варшави до Рави-Руської та зворотно.

Крім того, разом із запуском цього маршруту відновлюємо роботу раніше неактивного залізничного пункту пропуску, що відкриває перед нами нові можливості з розвитку нашої міжнародної мережі

Дізнатися розклад руху та придбати квитки можна у мобільному застосунку Укрзалізниці. Крім того, пасажири можуть купити два квитки одним кліком за пошуковим запитом від необхідного міста в Україні до Варшави чи Любліна або зворотно.

Крім того, квитки доступні у чат-ботах та на сайті Укрзалізниці, а також у міжнародних касах вокзалів.
Вперше за 18 років: відновили залізничне сполучення між Львовом і Варшавою
Вперше за 18 років: відновили залізничне сполучення між Львовом і Варшавою

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: потяг, Укрзалізниця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині сьогодні прощатимуться з Героєм Артуром Новосадом
Сьогодні, 12:05
За розстріл мітингувальників на Майдані судитимуть Януковича та ексміністрів
Сьогодні, 11:40
Вперше за 18 років: відновили залізничне сполучення між Львовом і Варшавою
Сьогодні, 11:24
В Україні створили плащ-невидимку для військових
Сьогодні, 11:11
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Олександр Свись
Сьогодні, 11:09
Схожі новини
«Укрзалізниця» запустить додатковий «великодній» потяг зі столиці на Волинь «Укрзалізниця» запустить додатковий «великодній» потяг зі столиці на Волинь
28 березень, 21:34
«Укрзалізниця» запустила 11 потягів до Угорщини «Укрзалізниця» запустила 11 потягів до Угорщини
14 грудень, 2022, 07:07
Через Волинь пустили новий потяг Через Волинь пустили новий потяг
04 грудень, 2022, 06:34
«Укрзалізниця» запускає продаж квитків на рейс Львів - Дніпро, який курсуватиме через Волинь «Укрзалізниця» запускає продаж квитків на рейс Львів - Дніпро, який курсуватиме через Волинь
03 грудень, 2022, 16:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські медики пояснили, як правильно обрати психолога
Сьогодні, 12:46
 0
10-річний волинянин – чемпіон світу з ментальної арифметики
Сьогодні, 12:28
 0
На Запоріжжі загинув волинянин Вадим Зилінський
Сьогодні, 12:12
 0
На Волині сьогодні прощатимуться з Героєм Артуром Новосадом
Сьогодні, 12:05
 0
За розстріл мітингувальників на Майдані судитимуть Януковича та ексміністрів
Сьогодні, 11:40
 0
Медіа
відео
1/8