Вперше за 18 років: відновили залізничне сполучення між Львовом і Варшавою
Сьогодні, 11:24
«Укрзалізниця» запустила новий міжнародний поїзд, який курсуватиме зі Львова до Варшави.
Про це в телеграмі повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
З 15 жовтня 2023 року Укрзалізниця запускає залізничне сполучення між Львовом та Варшавою. Вперше за 18 років між містами почнуть курсувати поїзди. Маршрут буде організовано через станцію Рава-Руська.
“Ми постійно працюємо над розширенням міжнародних залізничних пасажирських маршрутів, щоб українці могли легко виїжджати за кордон та повертатися додому. Нам знадобилося понад 6 місяців на реалізацію цього проєкту, зокрема на узгодження всіх деталей з польською стороною та відкриття пункту пропуска. Відтепер ще 10 населених пунктів України отримають залізничне сполучення з Варшавою та Любліном”, – зазначив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко.
Наразі маршрут працюватиме у пересадковому форматі на станції Рава-Руська, що на Львівщині.
Тут пасажири здійснюватимуть зручну пересадку з поїзда української ширини колії (1520 мм) на поїзд європейської колії (1435 мм) і зворотно.
Розклад руху поїздів розроблений таким чином, щоб без зайвих пересадок охопити залізничним сполученням з Варшавою та Любліном не лише Львів, а й Івано-Франківськ, Стрий, Коломию, Калуш, Моршин, Брюховичі та Жовкву. Пасажири з інших міст України зможуть скористатися пересадкою у Львові.
Також пасажирам не варто хвилюватися за можливі запізнення, оскільки пересадка узгоджена.
Проект реалізований у співпраці з польським залізничним перевізником SKPL, рухомий склад якого виконуватиме рейси з Варшави до Рави-Руської та зворотно.
Крім того, разом із запуском цього маршруту відновлюємо роботу раніше неактивного залізничного пункту пропуску, що відкриває перед нами нові можливості з розвитку нашої міжнародної мережі
Дізнатися розклад руху та придбати квитки можна у мобільному застосунку Укрзалізниці. Крім того, пасажири можуть купити два квитки одним кліком за пошуковим запитом від необхідного міста в Україні до Варшави чи Любліна або зворотно.
Крім того, квитки доступні у чат-ботах та на сайті Укрзалізниці, а також у міжнародних касах вокзалів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це в телеграмі повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
З 15 жовтня 2023 року Укрзалізниця запускає залізничне сполучення між Львовом та Варшавою. Вперше за 18 років між містами почнуть курсувати поїзди. Маршрут буде організовано через станцію Рава-Руська.
“Ми постійно працюємо над розширенням міжнародних залізничних пасажирських маршрутів, щоб українці могли легко виїжджати за кордон та повертатися додому. Нам знадобилося понад 6 місяців на реалізацію цього проєкту, зокрема на узгодження всіх деталей з польською стороною та відкриття пункту пропуска. Відтепер ще 10 населених пунктів України отримають залізничне сполучення з Варшавою та Любліном”, – зазначив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко.
Наразі маршрут працюватиме у пересадковому форматі на станції Рава-Руська, що на Львівщині.
Тут пасажири здійснюватимуть зручну пересадку з поїзда української ширини колії (1520 мм) на поїзд європейської колії (1435 мм) і зворотно.
Розклад руху поїздів розроблений таким чином, щоб без зайвих пересадок охопити залізничним сполученням з Варшавою та Любліном не лише Львів, а й Івано-Франківськ, Стрий, Коломию, Калуш, Моршин, Брюховичі та Жовкву. Пасажири з інших міст України зможуть скористатися пересадкою у Львові.
Також пасажирам не варто хвилюватися за можливі запізнення, оскільки пересадка узгоджена.
Проект реалізований у співпраці з польським залізничним перевізником SKPL, рухомий склад якого виконуватиме рейси з Варшави до Рави-Руської та зворотно.
Крім того, разом із запуском цього маршруту відновлюємо роботу раніше неактивного залізничного пункту пропуску, що відкриває перед нами нові можливості з розвитку нашої міжнародної мережі
Дізнатися розклад руху та придбати квитки можна у мобільному застосунку Укрзалізниці. Крім того, пасажири можуть купити два квитки одним кліком за пошуковим запитом від необхідного міста в Україні до Варшави чи Любліна або зворотно.
Крім того, квитки доступні у чат-ботах та на сайті Укрзалізниці, а також у міжнародних касах вокзалів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині сьогодні прощатимуться з Героєм Артуром Новосадом
Сьогодні, 12:05
Вперше за 18 років: відновили залізничне сполучення між Львовом і Варшавою
Сьогодні, 11:24
В Україні створили плащ-невидимку для військових
Сьогодні, 11:11
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Олександр Свись
Сьогодні, 11:09
Медіа