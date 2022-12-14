Вперше за 18 років: відновили залізничне сполучення між Львовом і Варшавою

«Укрзалізниця» запустила новий міжнародний поїзд, який курсуватиме зі Львова до Варшави.Про це в телеграмі повідомляє пресслужба Укрзалізниці.З 15 жовтня 2023 року Укрзалізниця запускає залізничне сполучення між Львовом та Варшавою. Вперше за 18 років між містами почнуть курсувати поїзди. Маршрут буде організовано через станцію Рава-Руська.“Ми постійно працюємо над розширенням міжнародних залізничних пасажирських маршрутів, щоб українці могли легко виїжджати за кордон та повертатися додому. Нам знадобилося понад 6 місяців на реалізацію цього проєкту, зокрема на узгодження всіх деталей з польською стороною та відкриття пункту пропуска. Відтепер ще 10 населених пунктів України отримають залізничне сполучення з Варшавою та Любліном”, – зазначив голова правління АТ “Укрзалізниця”Наразі маршрут працюватиме у пересадковому форматі на станції Рава-Руська, що на Львівщині.Тут пасажири здійснюватимуть зручну пересадку з поїзда української ширини колії (1520 мм) на поїзд європейської колії (1435 мм) і зворотно.Розклад руху поїздів розроблений таким чином, щоб без зайвих пересадок охопити залізничним сполученням з Варшавою та Любліном не лише Львів, а й Івано-Франківськ, Стрий, Коломию, Калуш, Моршин, Брюховичі та Жовкву. Пасажири з інших міст України зможуть скористатися пересадкою у Львові.Також пасажирам не варто хвилюватися за можливі запізнення, оскільки пересадка узгоджена.Проект реалізований у співпраці з польським залізничним перевізником SKPL, рухомий склад якого виконуватиме рейси з Варшави до Рави-Руської та зворотно.Крім того, разом із запуском цього маршруту відновлюємо роботу раніше неактивного залізничного пункту пропуску, що відкриває перед нами нові можливості з розвитку нашої міжнародної мережіДізнатися розклад руху та придбати квитки можна у мобільному застосунку Укрзалізниці. Крім того, пасажири можуть купити два квитки одним кліком за пошуковим запитом від необхідного міста в Україні до Варшави чи Любліна або зворотно.Крім того, квитки доступні у чат-ботах та на сайті Укрзалізниці, а також у міжнародних касах вокзалів.