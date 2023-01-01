На Волині сьогодні прощатимуться з Героєм Артуром Новосадом
Сьогодні, 12:05
У селі Дуліби на Волині сьогодні, 4 жовтня, проведуть в останню путь загиблого військовослужбовця Артура Новосада.
Про це повідомляють у Турійській громаді.
Мешканців Турійської громади закликають гідно зустріти та провести в останню земну дорогу Героя.
Сьогодні, 4 жовтня, траурний кортеж із тілом загиблого воїна Артура Новосада прибуде у рідне село Дуліби. Чин поховання відбудеться в селі Дуліби орієнтовно о 13 годині.
«Вічна пам’ять і слава Герою! Щире співчуття рідним і близьким Артура. Розділяємо з вами біль непоправної втрати», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляють у Турійській громаді.
Мешканців Турійської громади закликають гідно зустріти та провести в останню земну дорогу Героя.
Сьогодні, 4 жовтня, траурний кортеж із тілом загиблого воїна Артура Новосада прибуде у рідне село Дуліби. Чин поховання відбудеться в селі Дуліби орієнтовно о 13 годині.
«Вічна пам’ять і слава Герою! Щире співчуття рідним і близьким Артура. Розділяємо з вами біль непоправної втрати», - йдеться у повідомленні.
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