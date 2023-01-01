На Запоріжжі загинув волинянин Вадим Зилінський
Сьогодні, 12:12
На Запорізькому напрямку в боях за Україну загинув волинянин Вадим Зилінський.
Про це повідомляє у фейсбуці Оваднівська сільрада.
Через два місяці Герою мало виповнитися 27 років.
Похорон Героя відбудеться завтра, 5 жовтня 2023 року. Панахида буде відслужена о 14:00 год. в храмі села Руда, після чого кортеж із загиблим вирушить через село Гайки на кладовище села Крать для поховання.
«В інформації можливі уточнення, про які будемо повідомляти додатково. Оваднівська сільська рада висловлює глибокі співчуття родині загиблого. Вічна пам'ять Герою», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє у фейсбуці Оваднівська сільрада.
Через два місяці Герою мало виповнитися 27 років.
Похорон Героя відбудеться завтра, 5 жовтня 2023 року. Панахида буде відслужена о 14:00 год. в храмі села Руда, після чого кортеж із загиблим вирушить через село Гайки на кладовище села Крать для поховання.
«В інформації можливі уточнення, про які будемо повідомляти додатково. Оваднівська сільська рада висловлює глибокі співчуття родині загиблого. Вічна пам'ять Герою», - йдеться у повідомленні.
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