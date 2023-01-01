10-річний волинянин – чемпіон світу з ментальної арифметики

10-річний волинянин – чемпіон світу з ментальної арифметики
Чемпіоном Всесвітньої олімпіади з ментальної арифметики став 10-річний хлопчик з села Мстишин на Волині Денис Косарук.

Про це повідомляє Суспільне.

До олімпіади інтенсивно готувалися впродовж місяця, розповіла мама хлопчика Вікторія Косарук.

З її слів, участь в змаганні взяли 230 дітей з 18 країн світу. Денис здобув перемогу та кубок чемпіона у категорії дітей 9-14 років. Перед цим у квітні 2023 року школяр виборов першість на Всеукраїнській олімпіаді.

Під час участі в олімпіаді Дениса підтримувала мама.
10-річний волинянин – чемпіон світу з ментальної арифметики

"Мені досі не віриться, що це сталося, море вражень. Коли оголошували третє та друге місце, ми вже подумали, що Денис не потрапив в трійку призерів, аж тут оголосили його ім’я", — розповідає жінка.

Зі слів Вікторії Косарук, син навчається у п’ятому класі Мстишинської гімназії, понад півтора року займається математикою у приватній школі.

Жінка каже, що уроки в школі та завдання з математики сину підбирають індивідуально, бо шкільна програма для нього залегка. Щодня заняттям з ментальної арифметики Денис приділяє по годині свого часу. У майбутньому хлопець мріє стати програмістом.

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Теги: діти, Волинь
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